'ന്യൂസിലാന്റിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ക്ഷമ വേണം, അല്പം പിഴച്ചാൽ പവിലിയനിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവരും'; ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സച്ചിൻ

'ന്യൂസിലാന്റിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ക്ഷമ വേണം, അല്പം പിഴച്ചാൽ പവിലിയനിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവരും'; ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സച്ചിൻtext_fields
ഓക്ലൻഡ്: ന്യൂസിലാൻഡിലെ കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിച്ചിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ അതിരറ്റ ക്ഷമയും കൃത്യമായ സാങ്കേതിക തികവും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ. റെഡ്ഡിറ്റിൽ ആരാധകരുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക സംവാദ പരിപാടിയിലാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് പര്യടനത്തിൽ പോരാടുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്കായി സച്ചിൻ തന്റെ അനുഭവസമ്പത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർണായക ഉപദേശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ആതിഥേയർക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര 3-2ന് സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷം ഇന്ത്യ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാസ്റ്റർ ബ്ലാസ്റ്ററുടെ ഈ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവടങ്ങുന്ന 'സെന' രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ബാറ്റർമാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒന്നായി ന്യൂസിലാൻഡ് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകി. ന്യൂസിലാൻഡിലെ തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷം പിച്ചിന്റെ പുതുമയും ഈർപ്പവും ദീർഘനേരം നിലനിർത്തുമെന്നും, പിച്ചിൽ ആവശ്യത്തിന് പുല്ലുകൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി സീം പൊസിഷനിൽ പന്തെറിയുന്ന പേസ് ബൗളർമാർക്ക് അത് ആഘോഷമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടെ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന കാറ്റും വേഗപ്പന്തുകാരെ തുണയ്ക്കുന്ന ഘടകമാണ്.
ഇത്തരം ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബാറ്റർമാർ പാലിക്കേണ്ട സാങ്കേതിക തിരുത്തലുകളെക്കുറിച്ചും സച്ചിൻ വിശദീകരിച്ചു. പന്ത് വരുന്നത് വരെ കാത്തുനിന്ന് ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് കളിക്കുകയും, വിശ്വസ്തമായ ഫ്രണ്ട്-ഫൂട്ട് ഡിഫൻസിൽ പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചുനിൽക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. പന്തിന്റെ ഉയരം കണക്കാക്കാതെയുള്ള അനാവശ്യ ഷോട്ടുകൾ വലിയ അപകടം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും. അതിനാൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ തിടുക്കം കൂട്ടാതെ കൃത്യമായ അവസരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയാണ് ബാറ്റർമാർ കാണിക്കേണ്ടത്.
വിദേശ പര്യടനങ്ങളിൽ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വരുത്തേണ്ട ചിന്താഗതിയിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും സച്ചിൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മറന്നില്ല. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ തലച്ചോറിലെ ചിന്തകളെ പതുക്കെയാക്കുകയും ബൗളറുടെ ലൈനും ലെങ്തും പൂർണ്ണമായി ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു പന്ത് തേർഡ് മാനിലേക്ക് ലളിതമായി തട്ടിയിട്ട് നോൺ-സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലേക്ക് സിംഗിൾ ഓടിയെടുക്കാൻ കളിക്കാർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അത്തരം അനാവശ്യ ധൃതി കാണിച്ചാൽ സിംഗിളിന് പകരം നേരെ പവിലിയനിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് സച്ചിൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.