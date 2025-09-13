Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനൽ;...
    Cricket
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 6:00 AM IST

    ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനൽ; പാട്ടീദാർ, റാഥോഡ് ഷോ

    text_fields
    bookmark_border
    ദുലീപ് ട്രോഫി ഫൈനൽ; പാട്ടീദാർ, റാഥോഡ് ഷോ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ദു​ലീ​പ് ട്രോ​ഫി ക​ലാ​ശ​​പ്പോ​രി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല​യെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​രാ​ക്കി മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ര​ജ​ത് പാ​ട്ടീ​ദാ​റു​ടെ​യും യാ​ഷ് റാ​ഥോ​ഡി​ന്റെ​യും സെ​ഞ്ച്വ​റി പ്ര​ക​ട​നം. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം നാ​ളി​ലും ആ​ധി​കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​നം തു​ട​ർ​ന്ന മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല​ക്കെ​തി​രെ വ​ൻ​തോ​ൽ​വി​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    നാ​ലാം വി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ൽ പാ​ട്ടീ​ദാ​റും യാ​ഷ് റാ​ഥോ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന് 167 റ​ൺ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ടീം ​ര​ണ്ടാം ദി​നം സ്റ്റ​മ്പെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചു വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 384 റ​ൺ​സ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഒ​ന്നാം ദി​നം ബാ​റ്റി​ങ് ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല 149 റ​ൺ​സി​ന് ആ​ദ്യ ഇ​ന്നി​ങ്സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ നി​ല​വി​ൽ 235 റ​ൺ​സ് ലീ​ഡു​ള്ള മ​ധ്യ മേ​ഖ​ല ഇ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ റ​ൺ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ഇ​ന്നി​ങ്സ് ജ​യം കു​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്.

    ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല ​ബൗ​ളി​ങ്ങി​നെ അ​ടി​ച്ചു​പ​റ​ത്തി​യാ​ണ് തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ മ​ധ്യ​മേ​ഖ​ല ക​ളി ന​യി​ച്ച​ത്. പാ​ട്ടീ​ദാ​ർ 115 പ​ന്തി​ൽ 101 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കെ ഗു​ർ​ജ​പ്നീ​ത് സി​ങ്ങി​ന് ക്യാ​ച്ച് ന​ൽ​കി മ​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും യാ​ഷ് റാ​ഥോ​ഡ് 137 റ​ൺ​സു​മാ​യി ക്രീ​സി​ലു​ണ്ട്. 47 റ​ണ്ണു​മാ​യി സാ​ര​ൻ​ഷ് ജെ​യി​നാ​ണ് കൂ​ടെ ക്രീ​സി​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Cricket NewsRajat PatidarSports NewsDuleep Trophy Cricket
    News Summary - Patidar and Rathod's performance in duleep trophy final
    Similar News
    Next Story
    X