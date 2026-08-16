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    Cricket
    Posted On
    date_range 16 Aug 2026 3:06 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2026 3:06 PM IST

    അന്ന് അഹങ്കരിച്ചു, ഇന്ന് തലകുനിച്ചു; ബംഗ്ലാദേശിനോടേറ്റ തോൽവിക്ക് യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലെന്ന് പാറ്റ് കമ്മിൻസ്

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    അന്ന് അഹങ്കരിച്ചു, ഇന്ന് തലകുനിച്ചു; ബംഗ്ലാദേശിനോടേറ്റ തോൽവിക്ക് യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ലെന്ന് പാറ്റ് കമ്മിൻസ്
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    ഡാർവിൻ: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലേറ്റ നാണംകെട്ട തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ്. ബാറ്റിങ്ങിലെ കൂട്ടത്തകർച്ചയാണ് പരാജയത്തിന് കാരണമായതെന്ന് സമ്മതിച്ച കമ്മിൻസ്, ബംഗ്ലാദേശ് തങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിഷ്പ്രഭരാക്കിയെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 'ദി ഹൺഡ്രഡ്' ടൂർണമെന്റിലെ ലക്ഷങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം നിരസിച്ചാണ് ഓസീസ് താരങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കമ്മിൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അഹങ്കാരത്തിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറി ഡാർവിനിലെ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ ദയനീയ തോൽവി. ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടെസ്റ്റ് ടീമായ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഡാർവിനിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലെ 11 സെഷനുകളിൽ ഒന്നിൽപ്പോലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

    തോൽവിക്ക് യാതൊരു ഒഴിവുകഴിവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ, ടീമിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മികച്ചതായിരുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    "മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മികച്ചതായിരുന്നു, അതിനാൽ മറ്റ് ഒഴിവുകഴിവുകളൊന്നുമില്ല. ബംഗ്ലാദേശ് വളരെ നന്നായി കളിച്ചു. ഒന്നാം ദിനത്തിലെ പിച്ചിൽ ബാറ്റിങ് അല്പം ദുഷ്കരമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം ക്രീസിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ബൗളിങ്ങിലും വേണ്ടത്ര പ്രതിരോധം തീർക്കാനായില്ല. മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചിട്ടും അത് മുതലാക്കാൻ ബാറ്റർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല," മത്സരശേഷം കമ്മിൻസ് പറഞ്ഞു.

    ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഓസീസ് വെറും 198 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലുമായി ഒരിക്കൽപ്പോലും 300 റൺസ് കടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല.

    രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമോ?

    മുൻ മത്സരങ്ങളിലെ മോശം ഫോമിന്റെ പേരിൽ മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ, ജേക്ക് വെതറാൾഡ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ എന്നിവർക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പൊരുതി നേടിയ സെഞ്ച്വറിയോടെ ഗ്രീൻ വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ചു. ലബുഷെയ്‌നും വെതറാൾഡിനുമെതിരായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ്. എന്നാൽ ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ടീമിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ ക്യാപ്റ്റൻ തയ്യാറായില്ല.

    "ഇത്തരം തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്ത മത്സരത്തിനായുള്ള ടീമിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഏത് തകർച്ചയിൽ നിന്നും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ എവിടെയാണ് പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചതെന്നും, എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടാമെന്നും ഞങ്ങൾ കൂട്ടായി ആലോചിക്കും. ബംഗ്ലാദേശ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഞങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അവർ മികച്ച അച്ചടക്കത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയുമാണ് കളിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ഒരിക്കൽ പിന്നിലായതോടെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യമായി," കമ്മിൻസ് വ്യക്തമാക്കി.

    ഓസീസ് നിരയിൽ തിളങ്ങിയ കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെയും ജോഷ് ഹേസൽവുഡിനെയും കമ്മിൻസ് അഭിനന്ദിച്ചു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിലെ ആറ് വിക്കറ്റ് നേട്ടം ഉൾപ്പെടെ ഹേസൽവുഡ് മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.

    "കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നെങ്കിലും ടീമിലെ ഏറ്റവും കഠിനാധ്വാനിയായ താരമാണ് ജോഷ്. താൻ എത്രത്തോളം മികച്ച ബൗളറാണെന്ന് അവൻ വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. ഗ്രീനിന്റെ ഇന്നിങ്സും അതിമനോഹരമായിരുന്നു. അവനൊപ്പം ക്രീസിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ മറ്റ് ബാറ്റർമാർക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മത്സരഫലം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു," കമ്മിൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരം വ്യാഴാഴ്ച മക്കായിൽ ആരംഭിക്കും.

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    TAGS:Pat CumminsAustralia vs BangladeshtestDarwin Test Match
    News Summary - Pat Cummins Admits No Excuses for Historic Loss to Bangladesh
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