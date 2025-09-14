Begin typing your search above and press return to search.
    14 Sept 2025 7:45 PM IST
    14 Sept 2025 7:50 PM IST

    ടോസ് പാകിസ്താന്; ഇന്ത്യയെ ബൗളിങ്ങിനയച്ചു, സഞ്ജു കളിക്കും, പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റമില്ല

    ടോസ് പാകിസ്താന്; ഇന്ത്യയെ ബൗളിങ്ങിനയച്ചു, സഞ്ജു കളിക്കും, പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റമില്ല
    ദുബൈ: ഏഷ്യകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ടോസ് നേടിയ പാകിസ്താൻ ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇരുടീമിലും മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒമാനെ നേരിട്ട അതേ ടീമിനെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും നിലനിർത്തിയത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി മു​ഖാ​മു​ഖ​മെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പ​തി​വി​ൽ​ക്ക​വി​ഞ്ഞ വീ​റും വാ​ശി‍യു​മു​ണ്ട്. അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യി​ൽ മാ​ത്രം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക​ളി​യെ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ അ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ കാ​യി​ക ബ​ന്ധം നി​ല​ച്ചി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യെ​ങ്കി​ലും ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടാ​റു​ണ്ട്.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​നി ഒ​രു വേ​ദി​യി​ലും പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ പ​ല മു​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടി പാ​ക് സം​ഘ​വു​മാ​യി കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. പ​ഹ​ൽ​ഗാം ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നും ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ധൂ​റി​നും ശേ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ജ​യം ഇ​രു ടീ​മി​നും മു​മ്പ​ത്തേ​ക്കാ​ള​ധി​കം അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലും ഇ​ട​മു​റ​പ്പി​ക്കാം.

    ഗ്രൂ​പ് ‘എ’​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​കി​സ്താ​നും. സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും ആ​ദ്യ ക​ളി യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ർ​ബ​ല​രോ​ട് വ​ലി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി. മ​റു​ത​ല​ക്ക​ൽ ഒ​മാ​നെ ത​ക​ർ​ത്ത് പാ​കി​സ്താ​നും തു​ട​ങ്ങി. യു.​എ.​ഇ​യെ ഇ​ന്ത്യ വെ​റും 57 റ​ൺ​സി​നാ​ണ് എ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഒ​മാ​നാ​വ​ട്ടെ പാ​കി​സ്താ​നോ​ട് 67ന് ​പു​റ​ത്താ​യി. ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മി​ന്റെ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കൂ​ട്ടാ​ൻ ഈ ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ഗ ന​യി​ക്കു​ന്ന പാ​കി​സ്താ​ൻ 93 റ​ൺ​സി​നാ​ണ് ഒ​മാ​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ബാ​ബ​ർ അ​അ്സം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​സ്​​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​കോ​ത്ത​ര ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രി​ല്ലാ​തെ​യെ​ത്തി​യ ടീം ​സാ​ഇം അ​യ്യൂ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രു​ടെ പോ​ര് കൂ​ടി​യാ​ണ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ്, സാ​ഇം അ​യ്യൂ​ബ്, അ​ബ്രാ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, സു​ഫി​യാ​ൻ മു​ഖീം എ​ന്നീ സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രും പേ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ ​അ​ഫ്രീ​ദി​യും ഫ​ഹീം അ​ഷ്റ​ഫും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഒ​മാ​നെ എ​റി​ഞ്ഞി​ട്ട​ത്.

    പ്ലെയിങ് ഇലവൻ

    ഇന്ത്യ : അഭിഷേക് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തിലക് വർമ, സഞ്ജു സാംസൺ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ശിവം ദുബെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

    പാകിസ്താൻ: സാഹിബ്‌സാദ ഫർഹാൻ, സയിം അയൂബ്, മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഫഖർ സമാൻ, സൽമാൻ ആഘ (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹസൻ നവാസ്, മുഹമ്മദ് നവാസ്, ഫഹീം അഷ്‌റഫ്, ഷഹീൻ അഫ്രീദി, സുഫിയാൻ മുഖീം, അബ്രാർ അഹമ്മദ്.

    TAGS:India vs pakistanCricket Newssuryakumar yadavAsia Cup 2025
    News Summary - Pakistan won the toss and elected to bat against India in the Asia Cup.
