Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightബലാത്സംഗം: പാക് ബാറ്റർ...
    Cricket
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:56 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:56 PM IST

    ബലാത്സംഗം: പാക് ബാറ്റർ ഹൈ​ദ​ർ അ​ലിക്ക് സസ്​പെൻഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ബലാത്സംഗം: പാക് ബാറ്റർ ഹൈ​ദ​ർ അ​ലിക്ക് സസ്​പെൻഷൻ
    cancel
    camera_alt

    ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി

    മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ: ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കു​റ്റ​ത്തി​ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി​യെ പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് (പി.​സി.​ബി) സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ലാ​ണ് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നെ​ന്ന് പി.​സി.​ബി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം ബ​ലാ​ത്സം​ഗ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ന്ന​താ​യി ഗ്രേ​റ്റ​ർ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 23നാ​ണ് സം​ഭ​വം. നി​ല​വി​ൽ ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി ജാ​മ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. 15 ദി​വ​സ​ത്തെ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നാ​യാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ന്റെ ര​ണ്ടാം​നി​ര ടീ​മി​നൊ​പ്പം ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 2020ൽ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം ഈ ​ബാ​റ്റ​ർ പാ​കി​സ്താ​നു​വേ​ണ്ടി ര​ണ്ട് ഏ​ക​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും 35 ടി20 ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ലി​ക്ക് ഉ​ചി​ത​മാ​യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പി.​സി.​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Pakistan Cricket Team
    News Summary - Pakistan cricketer Haider Ali suspended over rape charges
    Similar News
    Next Story
    X