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    പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ഒ​ത്തു​ക​ളി വി​വാ​ദം: ക​ളി​ക്കാ​രെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു

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    റി​സ്‍വാ​നും ഇ​മാ​മി​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​​ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് വി​ല​ക്ക്
    Mohammad Rizwan and Imam-ul-Haq during a cricket match, amid the ongoing match-fixing and dressing room leak investigation in Pakistan
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    പാ​കി​സ്താ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​സ്‍വാ​നും ഇ​മാ​മു​ൽ ഹ​ഖും

    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ വ​രി​ഞ്ഞു​മു​റു​ക്കി വീ​ണ്ടും ഒ​ത്തു​ക​ളി വി​വാ​ദം പു​ക​യു​ന്നു. ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക്കും നീ​ക്കം.

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ ഡ്ര​സ്സി​ങ് റൂ​മി​ലെ വി​വ​ര ചോ​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​ളി​ക്കാ​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും വി​ളി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം ടെ​സ്റ്റി​ൽ തോ​റ്റ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ സീ​നി​യ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​സ്‍വാ​ൻ, ഇ​മാ​മു​ൽ ഹ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴു താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ച​ത്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് റി​സ്‍വാ​നെ​യും ഇ​മാ​മു​ൽ ഹ​ഖി​നെ​യും ദേ​ശീ​യ സൈ​ബ​ർ കു​റ്റാ​​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​താ​യി ജി​യോ ന്യൂ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ലാ​ഹോ​റി​ലെ എ​ൻ.​സി.​​സി.​ഐ.​എ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ള​മാ​ണ് താ​ര​ങ്ങ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച, ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​ക​ളി ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​തു​വെ​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ർ​ത്തി ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​വു​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റി​സ്‍വാ​നും ഇ​മാ​മി​നും പു​റ​മെ, സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ലി ആ​ഗ, അ​ലി ഉ​സ്മാ​ൻ, ഖു​റം ഷ​ഹ്സാ​ദ്, ആ​മി​ർ ജ​മാ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​വെ​യ്സ് സ​ഫ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ടീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ മ​റ്റു താ​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ര​ണ്ട് ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫ​സ്റ്റ്ക്ലാ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റി​സ്‍വാ​നും ഇ​മാ​മി​നും ക​ളി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

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    News Summary - Pakistan Cricket Fixing Controversy: Mohammad Rizwan and Imam-ul-Haq Interrogated by Cyber Crime Wing, Face Domestic Ban
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