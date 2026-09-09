ഇംഗ്ലീഷ് പേസിന് മുന്നിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പാകിസ്ഥാൻ

ഇംഗ്ലീഷ് പേസിന് മുന്നിൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പാകിസ്ഥാൻtext_fields
ബിർമിങ്ഹാം: ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ തോറ്റതിന് പിന്നാലെ ടീമിൽ ഏഴ് കളിക്കാരെ ഒഴിവാക്കി വൻ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയിട്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പാകിസ്ഥാന് രക്ഷയില്ല. ബർമിംഗ്ഹാമിലെ എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിൽ ആരംഭിച്ച മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ പാകിസ്ഥാൻ വെറും 133 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോ റൂട്ടിന്റെ തീരുമാനം ശരിവെക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ആതിഥേയ പേസർമാർ പുറത്തെടുത്തത്. മത്സരത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് സെഷനുകൾ തികയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, വെറും 33.5 ഓവറിൽ പാക് നിര നിലംപൊത്തി. 43 റൺസെടുത്ത സൗദ് ഷക്കീലാണ് ടോപ് സ്കോറർ.
ബാറ്റിംഗിൽ മൂന്ന് താരങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് രണ്ടക്കം കടക്കാനായത്. 43 റൺസെടുത്ത സൗദ് ഷക്കീലാണ് പാക് നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറർ. ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസം (7) ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മുൻനിര ബാറ്റർമാരും ഒറ്റക്കക്കത്തിന് പുറത്തായത് സന്ദർശകർക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായി. മൊത്തത്തിൽ എട്ട് ബാറ്റർമാരാണ് രണ്ടക്കം കാണാതെ മടങ്ങിയത്. വാലറ്റത്ത് 21 റൺസെടുത്ത മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് മാത്രമാണ് സൗദ് ഷക്കീലിന് പുറമെ അല്പമെങ്കിലും ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ജോഷ് ടങ് നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ ജോഫ്ര ആർച്ചറും ഒല്ലി റോബിൻസണും മൂന്ന് വീതം വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി പാക് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒടുവിൽ റിപോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആതിഥേയർ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് 107 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്.
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