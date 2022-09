പാകിസ്താന് ആറു റൺസ് ജയം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ലാ​ഹോ​ർ: ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രാ​യ അ​ഞ്ചാം ട്വ​ന്‍റി20​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ന് ജ​യം. ആ​റു റ​ൺ​സി​നാ​യി​രു​ന്നു പാ​ക് ജ​യം. ഇ​തോ​ടെ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ 3-2ന് ​മു​ന്നി​ലെ​ത്തി.

ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത പാ​കി​സ്താ​നെ 19 ഓ​വ​റി​ൽ 145ന് ​പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് വി​ജ​യ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ബാ​റ്റി​ങ് ച​തി​ച്ചു. 20 ഓ​വ​റി​ൽ ഏ​ഴി​ന് 137 റ​ൺ​സെ​ടു​ക്കാ​നേ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നാ​യു​ള്ളൂ. മു​ൻ​നി​ര ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രെ​ല്ലാം പാ​ക് ബൗ​ള​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഈ​ന്‍ അ​ലി (37 പ​ന്തി​ൽ 51), ഡേ​വി​ഡ് മ​ലാ​ൻ (36 പ​ന്തി​ൽ 35) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നാ​യി പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന​ത്. നാ​ല് ഓ​വ​റി​ൽ 16 റ​ൺ​സ് മാ​ത്രം വ​ഴ​ങ്ങി ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത ഇ​ഫ്തി​ഖാ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ആ​ണ് പാ​ക് ബൗ​ള​ർ​മാ​രി​ൽ പി​ശു​ക്കു​കാ​ട്ടി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​സ്‍വാ​ന്‍റെ (46 പ​ന്തി​ൽ 63) ഇ​ന്നി​ങ്സാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​നെ 145 എ​ന്ന സ്കോ​റി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. മ​റ്റാ​ർ​ക്കും പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ബൗ​ള​ർ​മാ​രി​ൽ മാ​ർ​ക് വു​ഡ് മൂ​ന്നും ഡേ​വി​ഡ് വി​ല്ലി​യും സാം ​ക​റ​നും ര​ണ്ടു വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ത​വും വീ​ഴ്ത്തി. ഏ​ഴു മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ആ​റാം ട്വ​ന്‍റി20 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. Show Full Article

