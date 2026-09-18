ഹാളണ്ടിനെ അനുകരിച്ചതല്ല, ആ ആഘോഷത്തിന് പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട്; മനസുതുറന്ന് അഭിഷേക് ശർമ

ഹാളണ്ടിനെ അനുകരിച്ചതല്ല, ആ ആഘോഷത്തിന് പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട്; മനസുതുറന്ന് അഭിഷേക് ശർമtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ റെക്കോർഡ് സെഞ്ചുറി നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ നടത്തിയ ആഘോഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. നോർവീജിയൻ ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർതാരം എർലിങ് ഹാളണ്ടിന്റെ പ്രശസ്തമായ സെഞ്ചുറി ആഘോഷത്തെ അഭിഷേക് അനുകരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ, താൻ ഹാളണ്ടിനെ കോപ്പിയടിച്ചതല്ലെന്നും ഗ്രൗണ്ടിലെ ആ മെഡിറ്റേഷൻ പോസിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടെന്നും തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ധ്യാനം തന്റെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചതെന്നും അഭിഷേക് വ്യക്തമാക്കി.
"ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ കരിയറിൽ എപ്പോഴും ഒട്ടേറെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളുണ്ടാകും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ സ്ഥിരതയോടെ നിലനിർത്താം എന്നത് പ്രധാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആറേഴു മാസമായി ധ്യാനം എന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് താരങ്ങളും ഇതിന്റെ ഗുണം തിരിച്ചറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നത്. പ്രതിസന്ധികളിൽ എന്നെ ശാന്തമായി നിലനിർത്തുന്നത് ഇതാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം," മത്സരശേഷം അഭിഷേക് ശർമ പറഞ്ഞു.
ന്യൂഡൽഹിയിലെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വെറും 30 പന്തിൽ നിന്നാണ് അഭിഷേക് ശർമ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇതോടെ രാജ്യാന്തര ടി20-യിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന വമ്പൻ റെക്കോർഡും താരം സ്വന്തമാക്കി. 2017-ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 35 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശർമയുടെ റെക്കോർഡാണ് പഴങ്കഥയായത്. ടെസ്റ്റ് പദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ടി20 സെഞ്ചുറി കൂടിയാണിത്.
പത്ത് സിക്സറുകളും ഒമ്പത് ഫോറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അഭിഷേകിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ്. താരത്തിന്റെ മികവിൽ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ 127 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ ജയം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ പരമ്പര 3-0 ന് തൂത്തുവാരി. കരിയറിലെ അഭിഷേകിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ടി20 സെഞ്ചുറിയാണിത്.
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