ആ ശാന്തമായ ചിരി ഇനി ക്രീസിലില്ല; വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കിവീസിന്റെ ഇതിഹാസ നായകൻ 'കെയ്ൻ വില്യംസൺ'text_fields
ലണ്ടൻ: ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തി ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഇതിഹാസ ബാറ്റ്സ്മാനും മുൻ ക്യാപ്റ്റനുമായ കെയ്ൻ വില്യംസൺ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പര പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് 35-കാരനായ വില്യംസൺ പെട്ടെന്ന് കളിമൊഴിയുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചത്. ലോർഡ്സിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റാണ് വില്യംസണിന്റെ കരിയറിലെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി താൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വിരമിക്കാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമെന്നും വില്യംസൺ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. കരിയറിൽ ഒന്നിനോടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം അന്തസ്സോടെ കളം വിടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ റെക്കോർഡുമായാണ് വില്യംസൺ പാഡ് അഴിക്കുന്നത്. 16 വർഷത്തോളം നീണ്ട കരിയറിൽ 378 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 48 സെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ 19,346 റൺസാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. 110 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 54.06 ശരാശരിയിൽ 33 സെഞ്ചുറികളോടെ 9,515 റൺസ് വില്യംസൺ നേടി. 175 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 15 സെഞ്ചുറികൾ ഉൾപ്പെടെ 7,256 റൺസും 93 ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2,575 റൺസും ഈ മുൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ പേരിലുണ്ട്. 2010-ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അഹമ്മദാബാദിൽ സെഞ്ചുറി നേടിക്കൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വില്യംസൺ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഐ.പി.എല്ലിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ടീമുകൾക്കായും താരം ബൂട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശാന്തനായ നായകനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വില്യംസൺ ന്യൂസിലൻഡിനെ നിരവധി ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. 2021-ൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കന്നി ഐ.സി.സി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം ന്യൂസിലൻഡിന് നേടിക്കൊടുത്തതാണ് ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. 2019-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലും 2021-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിലും കിരീടത്തിനരികിൽ എത്തിക്കാൻ വില്യംസണിനായി. 2019 ലോകകപ്പിൽ ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. കൂടാതെ 2015 ലോകകപ്പിലും 2025-ലെ ഐ.സി.സി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ കിവിസ് ടീമിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. കിവീസ് ക്രിക്കറ്റിന് നൽകിയ അമൂല്യ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് നാല് തവണ സർ റിച്ചാർഡ് ഹാഡ്ലി മെഡലും 2019-ൽ ഐ.സി.സിയുടെ മികച്ച ടെസ്റ്റ് കളിക്കാരനുള്ള പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
വില്യംസണിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ കിവീസ് ടീമിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകൻ റോബ് വാൾട്ടർ പ്രതികരിച്ചു. ടീമിന് എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വില്യംസണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വില്യംസൺ തന്റെ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളായാണ് കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സർ റിച്ചാർഡ് ഹാഡ്ലി പ്രശംസിച്ചു. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ വില്യംസൺ കളിക്കില്ലെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പായി. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടയിൽ കളം വിട്ട വില്യംസണ് പകരക്കാരനെ ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ജൂൺ 17-ന് ഓവലിൽ ആരംഭിക്കും.
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