അവസാന ടി20യിൽ ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തി കിവീസിന് ആശ്വാസജയം

അവസാന ടി20യിൽ ഇന്ത്യയെ വീഴ്ത്തി കിവീസിന് ആശ്വാസജയംtext_fields
ഹാമിൽട്ടൺ: സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ടി20 പരമ്പര കൈവിട്ടെങ്കിലും അവസാന മത്സരം വിജയിച്ച് നാണക്കേടൊഴിവാക്കി ന്യൂസിലൻഡ്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ അഞ്ചാം ടി20യിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ തകർപ്പൻ ജയമാണ് കിവീസ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 3-2ന് അവസാനിച്ചു. ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര നേരത്തേ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് മുഖം രക്ഷിക്കാൻ ന്യൂസിലൻഡിനായി.
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 192 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 18 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിലാണ് ആതിഥേയർ മറികടന്നത്. ഓപ്പണർ ടിം സീഫെർട്ടിന്റെയും ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സിന്റെയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് കിവീസിന്റെ വിജയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത്. 50 പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സും 11 ഫോറുമടക്കം 93 റൺസെടുത്ത സീഫെർട്ട് സെഞ്ചുറിക്ക് ഏഴ് റൺസ് അകലെ പുറത്തായി. 38 പന്തിൽ മൂന്ന് സിക്സും എട്ട് ഫോറുമടക്കം 65 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഫിലിപ്സും ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർക്ക് വെല്ലുവിളിയായി. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഫിലിപ്സാണ് പരമ്പരയിലെ താരം.
രണ്ടാം ഓവറിൽ തന്നെ ഫിൻ അലന്റെ (2) വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും സീഫെർട്ടും ഡാരിൽ മിച്ചലും ചേർന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടുനയിച്ചു. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 42 പന്തിൽ 73 റൺസാണ് ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. 16 പന്തിൽ 29 റൺസെടുത്ത മിച്ചലിനെ വരുൺ ചക്രവർത്തി പുറത്താക്കി. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ഫിലിപ്സ് സീഫെർട്ടിനൊപ്പം ചേർന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 42 പന്തിൽ 86 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇരുവരും പടുത്തുയർത്തിയത്. വിജയത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സീഫെർട്ട് മടങ്ങിയെങ്കിലും ഫിലിപ്സും ബെവോൺ ജേക്കബ്സും ചേർന്ന് കിവീസിനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു.
നേരത്തേ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 191 റൺസെടുത്തു. തുടക്കത്തിലെ തകർച്ചക്കു ശേഷം ഇഷാൻ കിഷനും ശ്രേയസ് അയ്യരും നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. 32 പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സും അഞ്ച് ഫോറുമടക്കം 61 റൺസെടുത്ത ഇഷാനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. 23 പന്തിൽ നാല് സിക്സും മൂന്ന് ഫോറുമടക്കം 50 റൺസുമായി ശ്രേയസും തിളങ്ങി. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 93 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ ഇരുവരും മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് വീണ്ടും സമ്മർദത്തിലായി. തിലക് വർമക്ക് ആറ് റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ നമൻ ധീർ (33), നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി (22) എന്നിവർ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് സ്കോർ 191ലെത്തിച്ചത്. ന്യൂസിലൻഡിനായി ആദം മിൽനെ നാല് ഓവറിൽ 19 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ബ്ലെയർ ടിക്നറും തേഷൻ സ്മിത്തും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.
പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ആധികാരിക വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യക്ക് അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലെ തോൽവി തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാനായത് ആശ്വാസമായി.