അവസാന ഓവറിൽ 6,6,6... സിറാജ് മാജിക്; ലങ്കൻ ഇലവനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ

അവസാന ഓവറിൽ 6,6,6... സിറാജ് മാജിക്; ലങ്കൻ ഇലവനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യtext_fields
കൊളംബോ: സമനിലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്ന സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ അവിശ്വസനീയ വിജയവുമായി ഇന്ത്യൻ ടീം. ശ്രീലങ്കൻ ഇലവനെതിരായ ത്രിദിന പോരാട്ടത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ആവേശജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. വിജയത്തിലേക്ക് 207 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യ, വാലറ്റത്ത് മുഹമ്മദ് സിറാജ് പുറത്തെടുത്ത വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന്റെ മികവിലാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. വരാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ വിജയം.
അമ്പരപ്പിച്ച് സിറാജിന്റെ 'ഹീറോയിസം'
അവസാന മൂന്നോവറിൽ ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 26 റൺസായിരുന്നു. 43-ാം ഓവറിൽ വെറും മൂന്ന് റൺസ് മാത്രം പിറന്നതോടെ മത്സരം സമനിലയിലാകുമെന്ന് ഏവരും കരുതി. സ്ട്രൈക്കിങ് എൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന സിറാജിൽ നിന്ന് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുമില്ല. എന്നാൽ, പിന്നീട് കൊളംബോയിലെ മൈതാനം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് സിറാജിന്റെ ബാറ്റിങ് വിസ്മയത്തിനാണ്.
44-ാം ഓവറിൽ ഒരു സിക്സർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് റൺസെടുത്ത സിറാജ്, അവസാന ഓവറിൽ വിജയലക്ഷ്യം 16 ആയി ചുരുക്കി. കേശാര നുവാന്ത എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ മൂന്ന് പന്തുകളും സിറാജ് അതിർത്തി കടത്തി. ആദ്യ രണ്ട് സിക്സറുകൾ ലോങ് ഓണിലൂടെയും, മൂന്നാമത്തേത് ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെയുമാണ് പറന്നത്. പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും ബാറ്റിങ് കോച്ച് സിതാൻഷു കൊട്ടക്കും നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെയാണ് ഈ വെടിക്കെട്ട് നോക്കിക്കണ്ടത്. അഞ്ചാം പന്തിൽ ഫോർ കൂടി നേടിയ സിറാജ് (15 പന്തിൽ 32*) ഇന്ത്യയുടെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കി.
മികച്ച തുടക്കം നൽകി ജയ്സ്വാളും ഗില്ലും
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഓപ്പണർ യശസ്വി ജയ്സ്വാളും (61 റിട്ടയേർഡ് ഹർട്ട്) ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും (44) മികച്ച തുടക്കമാണ് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് 105 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ഋഷഭ് പന്ത് (28), ധ്രുവ് ജുറേൽ (17) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. രവീന്ദ്ര ജഡേജ 22 റൺസെടുത്ത് റിട്ടയേർഡ് ഹർട്ടായി മടങ്ങി.
കരുത്തായി പടിക്കലിന്റെ സെഞ്ച്വറി
നേരത്തെ, മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ (പുറത്താകാതെ 142) തകർപ്പൻ സെഞ്ച്വറിയാണ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് കരുത്തായത്. എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 363 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ ലങ്കൻ ഇലവൻ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തപ്പോൾ, ഇന്ത്യ ആറ് വിക്കറ്റിന് 357 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു. 18 ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു പടിക്കലിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. രവീന്ദ്ര ജഡേജ (63), കെ.എൽ. രാഹുൽ (40), മാനവ് സുതർ (41) എന്നിവരും ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ മികച്ച ബാറ്റിങ് കാഴ്ചവെച്ചു.
ബൗളിങ് നിരയുടെ പ്രകടനം
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 200 റൺസെടുത്താണ് ലങ്ക ഡിക്ലയർ ചെയ്തത്. ഇതോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയലക്ഷ്യം 207 ആയി മാറിയത്. ഇന്ത്യക്കായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഗുർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും നേടി.
പരിശീലനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ആദ്യ ദിനം കെ.എൽ രാഹുലായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത്. മികച്ച ബൗളിങ്ങിലൂടെയും ബാറ്റിങ്ങിലൂടെയും ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഇന്ത്യ വരാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സജ്ജരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ വിജയം.
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