'ലേഡി ടെണ്ടുൽകർ' മിഥാലി രാജ് കളി മതിയാക്കി

വനിത ക്രിക്കറ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ താരം മിഥാലി രാജ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചു. ലേഡി ടെണ്ടുൽകർ എന്ന വിശേഷണമുള്ള മിഥാലി വനിത ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവുമധികം റൺസ് നേടിയ താരവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചയാളുമാണ്. 150 ഏകദിനങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തെ നയിച്ച മിഥാലിയുടെ പേരിലാണ് ഒരു ടീമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ നയിച്ച വനിത താരം എന്ന റെക്കോർഡ്.

Thank you for all your love & support over the years! I look forward to my 2nd innings with your blessing and support. pic.twitter.com/OkPUICcU4u

1999 ജൂണ്‍ 26ന് പതിനാറാം വയസ്സിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 232 ഏകദിനങ്ങളിലും 12 ടെസ്റ്റുകളിലും 89 ട്വന്റി 20കളിലും രാജ്യത്തിനായി കളത്തിലിറങ്ങി. ഏകദിനത്തിൽ 50.68 ശരാശരിയിൽ ഏഴ് സെഞ്ച്വറിയടക്കം 7805 റൺസാണ് അവരുടെ ബാറ്റിൽനിന്ന് പിറന്നത്. ടെസ്റ്റിൽ 43.68 ശരാശരിയിൽ 699 റൺസും ട്വന്റി 20യിൽ 37.52 ശരാശരിയിൽ 2364 റൺസും സമ്പാദ്യമുണ്ട്. ആകെ നേടിയ 10,868 റൺസ് വനിത ക്രിക്കറ്റിൽ മറ്റാർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാത്ത നേട്ടമാണ്.

വനിത ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാളായാണ് 39കാരി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഏക താരമാണ്. 2002ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നേടിയ 214 റൺസ് ഇന്നും റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ തുടരുന്നു.

Your contribution to Indian Cricket has been phenomenal. Congratulations @M_Raj03 on an amazing career. You leave behind a rich legacy.



We wish you all the very best for your second innings 🙌🙌 pic.twitter.com/0R66EcM0gT