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    Cricket
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 5:04 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 5:04 PM IST

    ബുംറയെ മറികടന്ന് സ്റ്റാർക്കിന്റെ കുതിപ്പ്; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഐ.സി.സി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്

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    ബുംറയെ മറികടന്ന് സ്റ്റാർക്കിന്റെ കുതിപ്പ്; ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഐ.സി.സി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്
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    ദുബൈ: ഇന്ത്യൻ പേസ് വിസ്മയം ജസ്പ്രീത് ബുംറയെ പിന്തള്ളി ആസ്‌ട്രേലിയൻ ഇടങ്കയ്യൻ പേസർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് ഐ.സി.സി ടെസ്റ്റ് ബൗളിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കരിയറിലാദ്യമായാണ് ഓസീസ് താരം ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിന്റെ നെറുകയിലെത്തുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ പത്ത് വിക്കറ്റുമായി നടത്തിയ മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് സ്റ്റാർക്കിനെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നയിച്ചത്.

    മക്കേയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്നിങ്സിനും 51 റൺസിനുമായിരുന്നു ഓസീസിന്റെ വിജയം. മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വെറും 22 പന്തുകൾക്കിടയിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൊയ്ത സ്റ്റാർക്ക് 12 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ആറ് വിക്കറ്റുകൾ നേടി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 39 റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റും താരം സ്വന്തമാക്കി. പരമ്പരയിലാകെ 12 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ സ്റ്റാർക്ക് തന്നെയാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചും മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസും.

    നിലവിൽ 872 റേറ്റിങ് പോയിന്റുകളോടെയാണ് സ്റ്റാർക്ക് ഒന്നാമതുള്ളത്. 862 പോയിന്റുള്ള ബുംറ രണ്ടാമതും 861 പോയിന്റുള്ള ന്യൂസിലാൻഡ് പേസർ മാറ്റ് ഹെൻറി മൂന്നാമതുമാണ്. ഓസീസ് നായകൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം നഷ്ടമായതാണ് ബുംറയ്ക്ക് റാങ്കിങ്ങിൽ തിരിച്ചടിയായത്. 697 ദിവസമാണ് ബുംറ ടെസ്റ്റിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ബൗളറായി തുടർന്നത്.

    ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഗാല്ലെ ടെസ്റ്റിൽ (39, 66) മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഋഷഭ് പന്ത് ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പന്ത് ആദ്യ പത്തിൽ വീണ്ടും ഇടംപിടിക്കുന്നത്.

    ബാറ്റിങ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. സഹതാരം ജോ റൂട്ടിനേക്കാൾ 24 റേറ്റിങ് പോയിന്റ് മുന്നിലാണ് ബ്രൂക്ക്. ലങ്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 10 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഇടങ്കയ്യൻ സ്പിന്നർ മാനവ് സുതാർ 28 സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് 48-ാം റാങ്കിലെത്തി. പാകിസ്താനെതിരായ ടെസ്റ്റിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർ ഒലി റോബിൻസൺ 15 സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 11-ാം റാങ്കിലെത്തി.

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    TAGS:Mitchell StarcJasprit BumrahCricket NewsBowlerICC Test ranking
    News Summary - Mitchell Starc Surpasses Jasprit Bumrah to Claim Number One Spot in ICC Test Rankings
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