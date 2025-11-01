Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    1 Nov 2025 11:11 PM IST
    Updated On
    1 Nov 2025 11:11 PM IST

    ആശംസകളുമായി മലയാളി താരങ്ങൾ

    Cinema,Celebration,Success,Gratitude,Inspiration, ഇന്ത്യ, കേരളം, മലയാളി, ലോകകപ്പ്, ക്രിക്കറ്റ്
    ആശ ശോഭന, സജ്ന സജീവൻ

    ഓ​ൾ ദ ​ബെ​സ്റ്റ് മൈ ​ഗേ​ൾ​സ്

    ഇ​ന്ത്യ ജ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ചാ​ൻ​സും ഉ​ണ്ട്. ഈ ​ടീ​മി​ൽ നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ബാ​റ്റി​ങ്ങാ​യാ​ലും ബൗ​ളി​ങ്ങാ​യാ​ലും വെ​ൽ ബാ​ല​ൻ​സ്ഡാ​ണ്, സെ​റ്റി​ൽ​ഡാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ. ഇ​തൊ​രു വൈ​കാ​രി​ക മു​ഹൂ​ർ​ത്തം കൂ​ടി​യാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ. മ​ത്സ​രം ക​ണ്ണി​മ​വെ​ട്ടാ​തെ​യി​രു​ന്ന് കാ​ണാ​നു​ള്ള ആ​കാം​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യെ‍യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. കി​രീ​ട​നേ​ട്ടം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​പ്ല​വാ​ത്മ​ക​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടു​വ​രും. ഓ​ൾ ദ ​ബെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യ, ഓ​ൾ ദ ​ബെ​സ്റ്റ് മൈ ​ഗേ​ൾ​സ്.

    ആ​ശ ശോ​ഭ​ന (അന്താരാഷ്​്ട്ര താ​രം)

    ക​ട്ട വെ​യ്റ്റി​ങ്

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​കി​രീ​ടം നേ​ടാ​ൻ പോ​വു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് എ​ല്ലാ​വി​ധ ആ​ശം​സ​ക​ളും. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യെ അ​ടി​ച്ചി​ട്ട ധൈ​ര്യം മാ​ത്രം മ​തി ന​മു​ക്ക് ഇ​ന്ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​മാ​യി​ട്ട്. അ​ന്ന് ശ്രീ​ച​ര​ണി മാ​ത്ര​മാ​ണ് 10 ഓ​വ​ർ തി​ക​ച്ച് എ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ ന​ല്ലോ​ണം ഹോം ​വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്താ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ടി​കി​ട്ടു​ക​യെ​ന്ന​ത് ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കാം. ബൗ​ളി​ങ്ങും ബാ​റ്റി​ങ്ങു​മെ​ല്ലം ഡ​ബ്ൾ ഓ​കെ​യാ​ണ്. ത്രൂ ​ഔ​ട്ട് നോ​ക്കി​യാ​ൽ കാ​ണാം എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളു​ണ്ടാ​യി. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ ഷ​ഫാ​ലി വ​ർ​മ​ക്കും സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന​ക്കും തി​ള​ങ്ങാ​നാ​യി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ മി​ക​ച്ച ഇ​ന്നി​ങ്സു​ക​ൾ ഇ​ന്നു​ണ്ടാ​വും. പി​ന്നെ വ​രു​ന്ന ഹാ​രി​ദീ​ക്കാ​യാ​ലും (ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ) ജെ​മി​ക്കാ​യാ​ലും (ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്) ടെ​ൻ​ഷ​നും സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ക​ളി​ക്കാ​നാ​വും. 11 പേ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ബെ​ഞ്ചി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സ്റ്റാ​ഫും കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും ച​രി​ത്ര നി​മി​ഷ​ത്തി​നാ​യി ക​ട്ട വെ​യ്റ്റി​ങ്ങാ​ണ്.

    സ​ജ​ന സ​ജീ​വ​ൻ (അന്താരാഷ്​്ട്ര താ​രം)

    Southafrica India cricket worldcup
    News Summary - Malayali stars with best wishes
