Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightമലയാളി താരം സി.പി...
    Cricket
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 7:00 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 7:00 PM IST

    മലയാളി താരം സി.പി റിസ്​വാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എ.ഇ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു
    cp rizwan
    cancel
    camera_alt

    സി.പി റിസ്​വാൻ 

    ദുബൈ: യു.എ.ഇ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ്​ ടീം മുൻ ക്യാപ്​റ്റനും മലയാളിയുമായ സി.പി റിസ്​വാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന്​ വിരമിച്ചു. ​ചൊവ്വാഴ്ച സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെയായിരുന്നു​ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം​. യു.എ.ഇ ദേശീയ ടീമിന്​ വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ്.

    2019 മുതൽ യു.എ.ഇ ദേശീയ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു. 2020 ജനുവരി എട്ടിന്​ അബൂദബി ശൈഖ്​ സായിദ്​ സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ അയർലന്‍റിനെതിരെ നടന്ന ഏകദിന മത്സരത്തിലായിരുന്നു റിസ്​വാന്‍റെ​ ആദ്യ സ്വെഞ്ചറി. 109 പന്തിൽ നിന്ന്​ 136 റൺസ്​ നേടിയ റിസ്​വാന്‍റെ പ്രകടനം അന്ന്​ ലോക ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു.​

    കേരള ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ഈറ്റില്ലമായി അറിയപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ്​ സി.പി റിസ്​വാൻ​ യു.എ.ഇ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നേടുന്നത്​.​ 2019ൽ നേപ്പാളിനെതിരെയായിരുന്നു ഏകദിനത്തിലെ അരങ്ങേറ്റം. ആ വർഷം നടന്ന ട്വന്‍റി20യിലും വരവറിയിച്ചു. 29 ഏകദിനങ്ങളിലായി 736 റൺസ്​ സ്വന്തമാക്കി. ഏഴ്​ ട്വന്‍റി20യിൽ 100 റൺസാണ്​ സമ്പാദ്യം.

    ഇടക്കാലത്ത്​ ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടം പിടിക്കാനായിരുന്നില്ല. നിലവിൽ എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ റിസ്​വാൻ ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചവരവിനായുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ്​ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം.

    തലശേരി സ്വദേശി അബ്​ദുറഊഫിന്‍റെയും നസ്രീൻ റഊഫിന്‍റെയും മകനാണ്​. ഫാത്തിമ അനസാണ് ഭാര്യ. നൂറ റഊഫ്​, വഫ റഊഫ് എന്നിവർ സഹോദരിമാരാണ്. കുടുംബ സമേതം യു.എ.ഇയിൽ ആണ്​ താമസം. യു.എ.ഇയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്​ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ആദ്യം ദൈവത്തിന്​ നന്ദി പറയുന്നതായി റിസ്​വാൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ്​ കരിയറിൽ ഉന്നതി​യിലെത്താൻ തനിക്ക്​ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകിയ കോച്ചുമാർ, ക്യാപ്​റ്റൻമാർ, യു.എ.ഇ ക്രിക്കറ്റ്​ ബോർഡ്​, കുടുംബാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്ക്​ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും റിസ്​വാൻ പറഞ്ഞു. ​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsretiresInternational CricketCP Rizwan
    News Summary - Malayali player CP Rizwan retires from international cricket
    Similar News
    Next Story
    X