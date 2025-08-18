Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:01 AM IST

    കണക്ക് തീർക്കാൻ മലബാറി ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ്

    കണക്ക് തീർക്കാൻ മലബാറി ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ന് നാ​ല് രാ​വു​ക​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ മ​ല​ബാ​റി​ന്‍റെ ഗ്യാ​ങ്സ്റ്റേ​ഴ്സെ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ഴ്സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ടും ക​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ല്‍ കൈ​വി​ട്ട കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്ക​ണം. ഒ​പ്പം അ​ടി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യും. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ സ്ഥി​ര​ത​യാ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ടീ​മു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്. പ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ചാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ സ​ച്ചി​ൻ​ബേ​ബി​യു​ടെ സെ​ഞ്ച്വ​റി ക​രു​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലം ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ഴ്സ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത് കൊ​ല്ലം സെ​യ്‌​ലേ​ഴ്സി​നോ​ടാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന ഏ​ക ടീ​മും കൊ​ല്ലം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    അ​റ്റാ​ക്കി​ങ് ഓ​പ​ണ​ർ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ആ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ. ലീ​ഗി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ രോ​ഹ​ൻ 29 പ​ന്തി​ൽ 60 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ച്ചിരുന്നു. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ റ​ൺ​വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​നാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ, വി​ക്ക​റ്റ് വേ​ട്ട​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​നാ​യി പ​ർ​പ്പി​ൾ ക്യാ​പ്പ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ അ​ഖി​ല്‍ സ്ക​റി​യ, വി​ക്ക​റ്റി​ന് പി​ന്നി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​നും വെ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റ​റു​മാ​യ എം. ​അ​ജ്നാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ലേ​ല​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. സ​ച്ചി​ൻ സു​രേ​ഷ്, മ​നു കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ പു​തു​താ​യി എ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ എ​ന്തി​നും​പോ​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണിത്.

    കൂ​റ്റ​ൻ ഷോ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ സ​ച്ചി​ൻ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ സ​ച്ചി​ൻ ച​രി​ത്ര നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 197 പ​ന്തു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് 27 ബൗ​ണ്ട​റി​ക​ളും 24 സി​ക്സും അ​ട​ക്കം 334 റ​ണ്‍സാ​യി​രു​ന്നു നേ​ടി​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മു​തി​ർ​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ മ​നു കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്ത് ടീ​മി​ന് മു​ത​ല്‍ക്കൂ​ട്ടാ​വും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​യാ​യി​രു​ന്നു ടീ​മി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. അ​ത് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ടം​കൈ​യ​ൻ സീ​മ​ർ ഇ​ബ്നു​ൽ അ​ഫ്താ​ബും മ​നു കൃ​ഷ്ണ​നും മോ​നു കൃ​ഷ്ണ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് ഫാ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ​മാ​രാ​ണ് ടീ​മി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച ഓ​ള്‍ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രി​ല്‍ ഒ​രാ​ളാ​യ അ​ഖി​ല്‍ സ്ക​റി​യയടക്കം കരുത്തരുണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ല്‍ 25 വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും 187 റ​ണ്‍സു​മാ​യി ടീ​മി​ന്‍റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ല്‍ മു​ഖ്യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച താ​ര​മാ​ണ് പി.​എം. അ​ഖി​ല്‍. അ​ൻ​ഫ​ലാ​ണ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ശ്ര​ദ്ധേ​യ താ​രം.

    യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ പ്രീ​തി​ഷ് പ​വ​ൻ, പ​വ​ർ ഹി​റ്റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​ദേ​വ​ൻ, മി​സ്റ്റ​റി ഓ​ഫ്സ്പി​ന്ന​ർ ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ ഷൈ​ൻ ജോ​ണ്‍ ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​രുമുണ്ട്. ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രെ സ്പി​ൻ​കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ഴ്ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​വ​ണ ടീം ​ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ൻ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സ് താ​രം എ​സ്. മി​ഥു​നെ​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്തി​നാ​യി ക​ളി​ച്ച മി​ഥു​നെ ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ റ​ണ്ണേ​ഴ്സ​പ്പാ​ക്കി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഫി​റോ​സ് വി. ​റ​ഷീ​ദ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​പ​ട​വു​മാ​യി ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള​ത്.

