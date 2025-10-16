Begin typing your search above and press return to search.
    Cricket
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 4:59 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 4:59 PM IST

    മഹാരാഷ്ട്ര 239ന് പുറത്ത്; നിധീഷിന് അഞ്ചു വിക്കറ്റ്; കേരളത്തിന്‍റെ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ വീണു

    Ranji Trophy
    തിരുവനന്തപുരം: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ കരുത്തരായ മഹാരാഷ്ട്രയെ 239 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ട് കേരളം. പേസര്‍മാരായ എം.ഡി. നിധീഷിന്റെയും എന്‍.പി. ബേസിലിന്റെയും ബൗളിങ്ങാണ് മഹാരാഷ്ട്രയെ തകർത്തത്. നിധീഷ് അഞ്ചും ബേസില്‍ മൂന്നും വിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി.

    ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച കേരളത്തിന് 35 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായി. മഴ കാരണം രണ്ടാംദിനം വൈകിയാണ് കളി ആരംഭിച്ചത്. ഏഴുവിക്കറ്റിന് 179 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച മഹാരാഷ്ട്രക്ക് 60 റണ്‍സ് മാത്രമേ സ്കോർ ബോർഡിൽ ചേര്‍ക്കാനായുള്ളൂ. രാമകൃഷ്ണ ഘോഷിന്‍റെയും (76 പന്തിൽ 31) വിക്കി ഒസ്റ്റ്‍വാളിന്‍റെയും (110 പന്തിൽ 38) ബാറ്റിങ്ങാണ് ടീമിന്‍റെ സ്കോർ 200 കടത്തിയത്. രജനീഷ് ഗുർബാനി 25 പന്തിൽ 10 റൺസെടുത്തു. റണ്ണൊന്നും എടുക്കാതെ മുകേഷ് ചൗധരി പുറത്താകാതെ നിന്നു.

    20 ഓവർ എറിഞ്ഞ് 49 റൺസ് വഴങ്ങിയാണ് നിധീഷ് അഞ്ചു വിക്കറ്റെടുത്തത്. ഏദന്‍ ആപ്പിള്‍ ടോമും അങ്കിത് ശര്‍മയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും സ്വന്തമാക്കി. കേരളത്തിന് അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ (പൂജ്യം), ബാബ അപരാജിത് (13 പന്തിൽ ആറ്) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടമായത്. രജനീഷ് ഗുർബാനിക്കാണ് രണ്ടു വിക്കറ്റുകളും. 24 പന്തിൽ 27 റൺസുമായി രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ ക്രീസിലുണ്ട്. 21 പന്തുകൾ നേരിട്ടിട്ടും റണ്ണൊന്നും എടുക്കാതിരുന്ന അക്ഷയ് ചന്ദ്രനെ ഗുർബാനി എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുരുക്കി. പന്തെറിഞ്ഞ ഗുർബാനെ തന്നെയാണ് ക്യാച്ചെടുത്ത് ബാബാ അപരാജിതിനെ പുറത്താക്കിയത്.

    കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്‍റെ ഒന്നാംദിനം കേരളത്തിന്‍റെ ബൗളിങ് നിര അക്ഷരാർഥത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയെ വരിഞ്ഞുകെട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. സ്കോർ ബോർഡിൽ ഒരു റൺ ചേർക്കും മുമ്പേ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മൂന്നു വിക്കറ്റുകളാണ് വീണത്. നിധീഷിന്റെ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ ഓപണര്‍മാരായ പൃഥ്വി ഷാ, സിദ്ധേഷ് വീർ എന്നിവർ സംപൂജ്യരായി മടങ്ങി. മത്സരത്തിലെ നാലാം പന്തിൽ പൃഥ്വി ഷാ എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിലും കുടുങ്ങി. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ വീറിനെ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ ക്യാച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കി. എൻ.പി ബേസിൽ എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ അർഷിൻ കുൽക്കർണിയും ഡക്കായി.

    ബാറ്റിൽ തട്ടിയുയർന്ന പന്ത് രോഹൻ കുന്നുമ്മൽ അതിമനോഹരമായി കൈയിലൊതുക്കി. ആർഷിൻ മടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് പൂജ്യമെന്ന ദയനീയ നിലയിലായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര. തന്‍റെ അടുത്ത ഓവറിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അങ്കിത് ബാവ്നയെ പുറത്താക്കി ബേസിൽ മഹാരാഷ്ട്രക്ക് വീണ്ടും പ്രഹരമേൽപിച്ചു. ഏഴു പന്തുകൾ നേരിട്ട ബാവ്ന റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ മടങ്ങി. തുടർന്നെത്തിയ സൗരഭ് നവാലെയെ നിധീഷും പുറത്താക്കിയതോടെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് 18 റൺസെന്ന നിലയിൽ വലിയ തകർച്ചയിലായി മഹാരാഷ്ട്ര. അഞ്ചിൽ നാല് ബാറ്റർമാരും പൂജ്യത്തിനാണ് മടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും ജലജ് സക്സേനയും ചേർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയെ കരകയറ്റി. കരുതലോടെ ബാറ്റ് വീശിയ ഇരുവരും ചേർന്ന് 122 റൺസാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

    49 റൺസെടുത്ത ജലജ് സക്സേനയെ പുറത്താക്കി നിധീഷ് തന്നെയാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനും പൂട്ടിട്ടത്. നിധീഷിന്‍റെ പന്തിൽ ജലജ് എൽ.ബി.ഡബ്ല്യൂവിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. വൈകാതെ സെഞ്ച്വറിയുടെ കൈയെത്തും ദൂരത്ത് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദും മടങ്ങി. 91 റൺസെടുത്ത ഗെയ്ക്വാദിനെ ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോമാണ് എൽ.ബി.ഡബ്ല്യൂവിൽ പുറത്താക്കിയത്. 151 പന്തുകളിൽ 11 ഫോറുകൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഗെയ്ക്വാദിന്‍റെ ഇന്നിങ്സ്. കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് 179 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര.

    പത്ത് റൺസോടെ വിക്കി ഓസ്വാളും 11 റൺസോടെ രാമകൃഷ്ണ ഘോഷുമാണ് ക്രീസിൽ. കേരളത്തിന് വേണ്ടി നിധീഷ് നാലും ബേസിൽ രണ്ടും ഏദൻ ആപ്പിൾ ടോം ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. സൂപ്പർ താരം സഞ്ജു സാംസൺ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിനായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രക്കു വേണ്ടി പൃഥ്വി ഷായുടെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

