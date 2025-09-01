Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:56 PM IST

    സിന്ധ്യ കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരനും മധ്യപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോ. തലപ്പത്ത്

    സിന്ധ്യ കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരനും മധ്യപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോ. തലപ്പത്ത്
    ഇ​ന്ദോ​ർ: ഗ്വാ​ളി​യോ​ർ രാ​ജ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ​കൂ​ടി മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ത​ല​പ്പ​ത്ത്. കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ജ്യോ​തി​രാ​ദി​ത്യ സി​ന്ധ്യ​യു​ടെ മ​ക​നും അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി മാ​ധ​റാ​വു സി​ന്ധ്യ​യു​ടെ ചെ​റു​മ​ക​നു​മാ​യ മ​ഹാ​നാ​ര്യ​മ​ൻ സി​ന്ധ്യ​യെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഈ ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ‍യാ​ളാ​ണ് 29കാ​ര​ൻ മ​ഹാ​നാ​ര്യ​മ​ൻ. മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന മാ​ധ​വ​റാ​വു സി​ന്ധ്യ​യും പി​ന്നീ​ട് ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ്യോ​തി​രാ​ദി​ത്യ​യും എം.​പി.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ്വാ​ളി​യോ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ് മ​ഹാ​നാ​ര്യ​മ​ൻ.

    TAGS:Madhya PradeshJyotiraditya ScindiaCricket Association
    News Summary - Mahanaryaman Scindia Unanimously Elected Youngest MPCA President
