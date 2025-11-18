Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:54 PM IST

    മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് 192ന് ​പു​റ​ത്ത്; ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ കേ​ര​ളം 226/3

    ഒ​രു ദി​വ​സം ബാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ കേ​ര​ളം 315 റ​ൺ​സ് മു​ന്നി​ൽ
    മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് 192ന് ​പു​റ​ത്ത്; ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ കേ​ര​ളം 226/3
    ബാ​ബ അ​പ​രാ​ജി​ത്, സച്ചിൻ ബേബി

    ഇ​ന്ദോ​ർ: ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​നെ​തി​രെ 89 റ​ൺ​സി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ലീ​ഡ് പി​ടി​ച്ച ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​യി​ൽ. മ​ത്സ​രം ഒ​രു ദി​വ​സം ബാ​ക്കി​യി​രി​ക്കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ 315 റ​ൺ​സ് മു​ന്നി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ. മൂ​ന്നാം ദി​നം സ്റ്റ​മ്പെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 226 റ​ൺ​സെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    നേ​ര​ത്തേ ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് 192 റ​ൺ​സി​ന് അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. കേ​ര​ളം ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ 281 റ​ൺ​സാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. നാ​ലാം​ദി​നം മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ന് ല​ക്ഷ്യം നി​ശ്ച​യി​ച്ച് വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​യി​രി​ക്കും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ന്റെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും ശ്ര​മം. കരുത്തരായ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ക​ളി സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​യാ​ലും ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ലീ​ഡി​ന്റെ ബ​ല​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കും. സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി 85ഉം ​ബാ​ബ അ​പ​രാ​ജി​ത് 89ഉം ​റ​ൺ​സു​മാ​യി ക്രീ​സി​ലു​ണ്ട്.

    ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ബാ​റ്റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഓ​പ​ണ​ർ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്റെ വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​മാ​യി. കു​മാ​ർ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​യു​ടെ പ​ന്തി​ൽ എ​ൽ.​ബി.​ഡ​ബ്ല്യു ആ​യാ​ണ് ഏ​ഴ് റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത രോ​ഹ​ൻ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​രും സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യും ചേ​ർ​ന്ന് 68 റ​ൺ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 30 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത അ​ഭി​ഷേ​കി​നെ കു​ൽ​ദീ​പ് സെ​ൻ പു​റ​ത്താ​ക്കി.

    തൊ​ട്ടു പി​റ​കെ ര​ണ്ട് റ​ൺ​സു​മാ​യി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​നും മ​ട​ങ്ങി. സാ​രാ​ൻ​ഷ് ജെ​യി​നി​ന്റെ പ​ന്തി​ൽ ഹ​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് ക്യാ​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ പു​റ​ത്താ​യ​ത്. നാ​ലാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന സ​ച്ചി​നും ബാ​ബ അ​പ​രാ​ജി​തും മ​ത്സ​രം വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കി. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​തു​വ​രെ 144 റ​ൺ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്നാം ദി​വ​സം ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 155ൽ ​ക​ളി തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സാ​ര​ൻ​ഷും ആ​ര്യ​ൻ പാ​ണ്ഡെ​യും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​ദ​ൻ ആ​പ്പി​ൾ ടോ​മി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​പ്ര​ഹ​രം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​യി.

    ഒ​രേ ഓ​വ​റി​ലെ അ​വ​സാ​ന ര​ണ്ട് പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ ആ​ര്യ​ൻ പാ​ണ്ഡെ​യെ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​ഷ​ദ് ഖാ​നെ​യും ഏ​ദ​ൻ എ​ൽ.​ബി.​ഡ​ബ്ല്യു​വി​ൽ കു​ടു​ക്കി. 36 റ​ൺ​സാ​ണ് ആ​ര്യ​ൻ നേ​ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തി​യ കു​മാ​ർ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ക്കും കു​ൽ​ദീ​പി​നു​മൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് സാ​രാ​ൻ​ഷ് ലീ​ഡി​നാ​യി പൊ​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​ക നേ​രം പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​യെ ശ്രീ​ഹ​രി എ​സ്. നാ​യ​ർ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ 67 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത സാ​രാ​ൻ​ഷ്, നി​ധീ​ഷ​ന്റെ പ​ന്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി ഏ​ദ​ൻ ആ​പ്പി​ൾ ടോം ​നാ​ലും നി​ധീ​ഷ് എം.​ഡി മൂ​ന്നും വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി.

    TAGS:Madhya Pradeshranji trophyKerala
    News Summary - Madhya Pradesh bowled out for 192; Kerala 226/3 in second innings
