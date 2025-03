And he does it in 𝙎𝙏𝙔𝙇𝙀 😎Ashutosh Sharma, take a bow! 🙇‍♂️A #TATAIPL classic in Vizag 🤌Updates ▶ https://t.co/aHUCFODDQL#DCvLSG | @DelhiCapitals pic.twitter.com/rVAfJMqfm7