ലോഡ്സ് ടെസ്റ്റ്; ബ്രോഡിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ്, അയർലൻഡ് 172 റൺസിന് പുറത്ത്

cancel camera_alt അഞ്ചാം വിക്കറ്റ് നേടിയ സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിന്റെ ആഹ്ലാദം By വെബ് ഡെസ്ക് ലണ്ടൻ: ലോഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അയർലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിംങ്സിൽ 172 റൺസിന് പുറത്തായി. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർ സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡിന്റെ തകർപ്പൻ ബൗളിങ്ങാണ് അയർലൻഡിന്റെ നടുവൊടിച്ചത്. ടെസ്റ്റിൽ ബ്രോഡിന്റെ 20ാമത്തെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടമാണ്. ജാക്ക് ലീഷ് മൂന്നു വിക്കറ്റും മാത്യുപോട്സ് രണ്ടുവിക്കറ്റും നേടി. 36 റൺസ് നേടിയ ഓപണർ ജെയിംസ് മെക്കല്ലമാണ് അയർലൻഡ് നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറർ. ടോസ് നേടി ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഫീൽഡിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

load test; Five wickets for Broad, Ireland all out for 172 runs