Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:27 PM IST

    12 പ​ന്തി​ൽ 44 റൺസടിച്ച് അഖിൽ; കെ.സി.എല്ലിൽ കൊല്ലത്തിന്‍റെ അടിവഴിപാട്, തൃശൂരിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം

    തൃശൂരിനെതിരെ കൊല്ലം താരം അഖിലിന്റെ ബാറ്റിങ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ലെ ആ​വേ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​നെ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റി​ന് വീ​ഴ്ത്തി കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ്. മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് 13 ഓ​വ​ർ വീ​ത​മാ​ക്കി ചു​രു​ക്കി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സ് നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 138 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ കൊ​ല്ലം അ​ഞ്ച് പ​ന്തു​ക​ൾ ബാ​ക്കി നി​ല്‍ക്കെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി. അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ എം.​എ​സ് അ​ഖി​ലാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.

    ആ​ദ്യം ബാ​റ്റെ​ടു​ത്ത തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രെ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​മു​മ്പേ കൊ​ല്ലം മ​ട​ക്കി. ര​ണ്ട് റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ആ​ന​ന്ദ് കൃ​ഷ്ണ​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കി ഏ​ദ​ൻ ആ​പ്പി​ൾ ടോ​മാ​ണ് കൊ​ല്ല​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ ബ്രേ​ക് ത്രൂ ​സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ മി​ക​ച്ച റ​ൺ​വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​ഹ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​നെ(16) പു​റ​ത്താ​ക്കി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ തൃ​ശൂ​രി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ലാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ മൂ​ന്നാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​ത്തു ചേ​ർ​ന്ന വ​രു​ൺ നാ​യ​നാ​രും ഷോ​ൺ റോ​ജ​റും തൃ​ശൂ​രി​നെ വീ​ണ്ടും ക​ളി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.

    സ്കോ​ർ 64ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ 22 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത വ​രു​ൺ നാ​യ​നാ​രെ എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ൽ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ ഉ​ട​നെ​ന ര​സം​കൊ​ല്ലി​യാ​യി മ​ഴ​യു​മെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് 13 ഓ​വ​ർ വീ​ത​മാ​ക്കി ചു​രു​ക്കി​യ മ​ത്സ​രം വീ​ണ്ടും തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ തൃ​ശൂ​രി​ന് ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 22 പ​ന്തു​ക​ൾ മാ​ത്രം. ത​ക​ർ​ത്ത​ടി​ച്ച ഷോ​ൺ റോ​ജ​റും എ.​കെ. അ​ർ​ജു​നും ചേ​ർ​ന്ന് കൊ​ല്ല​ത്തെ വി​റ​പ്പി​ച്ചു. അ​ജ​യ്ഘോ​ഷ് എ​റി​ഞ്ഞ 13ാം ഓ​വ​രി​ൽ മൂ​ന്ന് സി​ക്സ​ട​ക്കം 24 റ​ൺ​സാ​ണ് അ​ർ​ജു​ൻ അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. വെ​റും 14 പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ഫോ​റും അ​ഞ്ച് സി​ക്സു​മ​ട​ക്കം 44 റ​ൺ​സാ​ണ് അ​ർ​ജു​ൻ നേ​ടി​യ​ത്. ഷോ​ൺ റോ​ജ​ർ 29 പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 51 റ​ൺ​സ് നേ​ടി.​വി.​ജെ.​ഡി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം 148 റ​ൺ​സാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ കൊ​ല്ല​ത്തി​നാ​യി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യും (36) എ​ൻ.​എം.​ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നും (23) ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റു​ക​ളി​ലെ എം.​എ​സ് അ​ഖി​ലി​ന്‍റെ (12 പ​ന്തി​ൽ 44) ഇ​ന്നി​ങ്സാ​ണ് ക​ളി കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. മൂ​ന്നു വി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഫോ​മി​ലാ​യി​രു​ന്ന കെ. ​അ​ജി​നാ​സി​നെ 10ാം ഓ​വ​റി​ൽ തു​ട​രെ നാ​ല് സി​ക്സു​ക​ൾ പ​റ​ത്തി അ​ഖി​ൽ ക​ളി​യു​ടെ ഗ​തി മാ​റ്റി​യെ​ഴു​തി. ര​ണ്ട് ഫോ​റും അ​ഞ്ച് സി​ക്സും അ​ഖി​ലി​ന്‍റെ ബാ​റ്റി​നെ മു​ത്ത​മി​ട്ട് പ​റ​ന്നു.​തൃ​ശൂ​രി​ന് വേ​ണ്ടി അ​ജി​നാ​സ് മൂ​ന്നും ആ​ദി​ത്യ വി​നോ​ദ് ര​ണ്ടും വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി.

    TAGS:kerala cricket leagueThrissur TitansKollam Sailors
