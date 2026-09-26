2027 ഏകദിന ലോകകപ്പോടെ കോഹ്ലി പടിയിറങ്ങും; കിരീടത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ലക്ഷ്യമില്ലെന്ന് താരംtext_fields
മുംബൈ: 2027-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ, നമീബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഐ.സി.സി ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യക്കായുള്ള തന്റെ അവസാന ടൂർണമെന്റായിരിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ബാറ്റിംഗ് ഇതിഹാസം വിരാട് കോഹ്ലി. ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടുക എന്നതാണ് ഏക ലക്ഷ്യമെന്നും അതിനായി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും താൻ തയ്യാറാണെന്നും കോഹ്ലി വ്യക്തമാക്കി. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സ്പോർട്സ് ചാനലായ 'ജിയോസ്റ്റാറി'നോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
2011-ൽ എം.എസ്. ധോണിയുടെ കീഴിൽ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന കോഹ്ലി, ഇതിനോടകം നാല് ലോകകപ്പുകളിൽ (2011, 2015, 2019, 2023) ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരമായ കോഹ്ലി, ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡും (2023-ൽ 765 റൺസ്) സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 314 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്നായി 14,941 റൺസാണ് കോഹ്ലിയുടെ സമ്പാദ്യം.
"50 ഓവർ ലോകകപ്പിന്റെ തീവ്രത മറ്റെന്തിനേക്കാളും വലുതാണ്. വലിയൊരു ടൂർണമെന്റിൽ 10 മത്സരങ്ങളോളം ആ തീവ്രത നിലനിർത്തുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഇത്തവണ വിദേശ സാഹചര്യങ്ങളിലുമാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കളിക്കുന്ന അവസാന ലോകകപ്പായിരിക്കും ഇത്. അതാണ് എന്റെ വലിയ പ്രചോദനവും. എന്റെ ലക്ഷ്യം തീർച്ചയായും ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നതാണ്, അതിനായി എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജനാണ്," കോഹ്ലി പറഞ്ഞു.
മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയും 2027 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കായി താൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് രോഹിത് പറഞ്ഞു. "കളി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്ന ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടില്ല. കളിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നോക്കാൻ ചിലതുണ്ടാകും. ഞാൻ ലോകകപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഐ.സി.സി ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് അതിന്റേതായ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത എതിരാളികളെ വ്യത്യസ്ത വേദികളിൽ നേരിടേണ്ടി വരും. അതിനാൽ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയും തയ്യാറെടുക്കുകയും വേണം," രോഹിത് ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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