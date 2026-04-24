സായ് സുദർശന്റെ സെഞ്ചുറി പാഴായി, ഗുജറാത്തിനെ തകർത്ത് ബാംഗ്ലൂർ

സായ് സുദർശന്റെ സെഞ്ചുറി പാഴായി, ഗുജറാത്തിനെ തകർത്ത് ബാംഗ്ലൂർtext_fields
ബംഗളൂരു: സ്വന്തം തട്ടകമായ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരാധകരെ ആവേശക്കൊടുമുടിയിലാഴ്ത്തി റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിന് തകർപ്പൻ ജയം. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് ഉയർത്തിയ 206 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം ഏഴ് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ആർ.സി.ബി മറികടന്നു. വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും (81) വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് കാഴ്ചവെച്ച ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെയും (55) കരുത്തിലാണ് ബാംഗ്ലൂർ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചത്. സായ് സുദർശന്റെ മിന്നും സെഞ്ചുറി ഇതോടെ നിഷ്പ്രഭമായി.
കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റുവീശിയ ആർസിബിക്കായി കോഹ്ലി മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ചു. 44 പന്തിൽ 8 സിക്സും 4 ഫോറുമടക്കം 81 റൺസാണ് താരം അടിച്ചെടുത്തത്. മറുവശത്ത് വെറും 20 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ച ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ ചിന്നസ്വാമിയിൽ സിക്സറുകളുടെ പെരുമഴ തീർത്തു. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർത്ത 115 റൺസാണ് കളി ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തത്. ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പാട്ടിദാറും ജിതേഷ് ശർമ്മയും നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവസാന ഓവറുകളിൽ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ നടത്തിയ മിന്നും പ്രകടനം ജയം വേഗത്തിലാക്കി. 49 റൺസ് വഴങ്ങിയ റാഷിദ് ഖാന്റെ പ്രകടനം ഗുജറാത്തിന് തിരിച്ചടിയായി.
നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് സായ് സുദർശന്റെ (100*) കരുത്തിലാണ് സ്കോർ 200 കടത്തിയത്. 57 പന്തിൽ 11 ഫോറും 5 സിക്സുമടക്കമായിരുന്നു സുദർശന്റെ നേട്ടം. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനൊപ്പം (32) 128 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും താരത്തിനായി. ജോസ് ബട്ലറും (25) ജേസൺ ഹോൾഡറും അവസാന നിമിഷം സ്കോർ ഉയർത്തി. ആർസിബിക്കായി ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ഹേസൽവുഡ്, സുയാഷ് ശർമ്മ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.ഈ ജയത്തോടെ 7 കളികളിൽ നിന്ന് 5 ജയവുമായി 10 പോയിന്റോടെ ആർസിബി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 6 പോയിന്റുള്ള ഗുജറാത്ത് ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ്.
