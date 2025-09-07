Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 10:49 PM IST

    കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് കിരീടം കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന്

    കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് കിരീടം കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന്
    തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്. കലാശപ്പോരിൽ കൊല്ലം സെയ്‍ലേഴ്സിനെ 75 റൺസിന് കീഴടക്കിയാണ് കൊച്ചി കപ്പുയർത്തിയത്.

    ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കൊച്ചി നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ടുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 181 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊല്ലം സെയ്‍ലേഴ്സ് 16.3 ഓവറിൽ 106 റൺസിന് ഓൾഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. 23 റൺസെടുത്ത പുറത്താകാതെ നിന്ന വിജയ് വിശ്വനാഥാണ് കൊല്ലത്തിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. നായകൻ സച്ചിൻ ബേബി 10ഉം അഭിഷേക് നായർ 13 ഉം ഭരത് സൂര്യ ആറും റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി.

    കൊച്ചിക്ക് വേണ്ടി ജെറിൻ പി.എസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ സാലി സാംസൺ, കെ.എം.ആസിഫ്, മുഹമ്മദ് ആഷിക് എന്നിവർ രണ്ടുവീതം വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

    നേരത്തെ, വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ന്‍റെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​ടെ (30 പ​ന്തി​ൽ 70) ക​രു​ത്തി​ലാണ് കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 181 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തത്. ടോ​സ് നേ​ടി​യ കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി കൊ​ച്ചി​യെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റ​ണ്ണൊ​ഴു​കു​ന്ന പി​ച്ചി​ൽ സ്കോ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ൽ എ​ട്ട് റ​ൺ​സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഓ​പ​ണ​ർ വി​പു​ൽ​ശ​ക്തി​യെ (ഒ​ന്ന്) കീ​പ്പ​ർ വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദി​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പ​വ​ൻ​രാ​ജാ​ണ് വേ​ട്ട തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ക്ഷേ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക​ളി ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് കാ​ണാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ക്രീ​സി​ലെ​ത്തി​യ നാ​യ​ക​ൻ സ​ലി സാം​സ​ണി​നെ മ​റു​വ​ശ​ത്ത് കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​നാ​ക്കി നി​ർ​ത്തി വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ ഒ​റ്റ​ക്ക് അ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​വ​ൻ​രാ​ജ് എ​റി​ഞ്ഞ നാ​ലാം ഓ​വ​റി​ൽ 21 റ​ൺ​സാ​ണ് വി​നൂ​പ് അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ബാ​ളെ​ടു​ത്ത ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നും കി​ട്ടി ആ​ദ്യ ഓ​വ​റി​ൽ 18 റ​ൺ​സ്.

    അ​ഞ്ചോ​വ​റി​ൽ സ്കോ​ർ 60 റ​ൺ​സെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 51ഉം ​വി​നൂ​പി​ന്‍റെ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ സ്കോ​ർ 200ന് ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ചി​ൻ പ​ന്ത് സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ തെ​റ്റി​യി​ല്ല. 7.2 ഓ​വ​റി​ൽ സ്കോ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ൽ 83 റ​ൺ​സു​ള്ള​പ്പോ​ൾ എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ലി​നെ ലോ​ങ് ഓ​ണി​ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​നൂ​പി​ന്‍റെ ശ്ര​മം പാ​ളി. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക്യാ​ച്ചി​ലൂ​ടെ അ​ഭി​ഷേ​ക് നാ​യ​ർ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ സൂ​പ്പ​ർ​താ​ര​ത്തെ പു​റ​ത്താ​ക്കി. നാ​ല് സി​ക്സി​ന്‍റെ​യും ഒ​മ്പ​ത് ഫോ​റി​ന്‍റെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​നൂ​പി​ന്‍റെ ഇ​ന്നി​ങ്സ്.

    വി​നൂ​പ് മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ പ​ച്ച​പ്പാ​ട​ത്ത് ദി​ശ​യ​റി​യാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങി​യ ക​ടു​വ​ക​ളെ കൊ​ല്ലം പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ലി സാം​സ​ൺ (എ​ട്ട്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നു (10), കെ. ​അ​ജീ​ഷ് (പൂ​ജ്യം) എ​ന്നി​വ​ർ വ​ന്ന​പോ​ലെ മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ര​ണ്ടി​ന് 83 എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ഞ്ചി​ന് 99 നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ച്ചി കൂ​പ്പു​കു​ത്തി. ജോ​ബി​ൻ ജോ​യി (12), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ഖ് (ഏ​ഴ്) എ​ന്നി​വ​രും വ​ന്ന​പ്പോ​ലെ മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഒ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്കോ​ർ 150 ക​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ ആ​ൽ​ഫി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ര​ക്ഷ​ക​നാ​യി അ​വ​ത​രി​ച്ച​തോ​ടെ (25 പ​ന്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​കാ​തെ 47) ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട സ്കോ​റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ച്ചി കു​തി​ച്ചെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് റ​ൺ​സു​മാ​യി ജെ​റി​ൻ പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. കൊ​ല്ല​ത്തി​നാ​യി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, പ​വ​ൻ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ത​ം വീ​ഴ്ത്തി.

    TAGS:kerala cricket leagueKochi Blue TigersKollam Sailors
