Madhyamam
    Cricket
    2 Sept 2025 11:52 PM IST
    2 Sept 2025 11:52 PM IST

    സഞ്ജു ഇല്ലെങ്കിലെന്താ, കൊച്ചി പൊളിയല്ലേ...; കാലിക്കറ്റിനെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് വീഴ്ത്തി

    സഞ്ജു ഇല്ലെങ്കിലെന്താ, കൊച്ചി പൊളിയല്ലേ...; കാലിക്കറ്റിനെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് വീഴ്ത്തി
    കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് താ​രം ജി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ ബാ​റ്റി​ങ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​മാ​യി കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ്. വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ദു​ർ​ബ​ല​രാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യ കൊ​ച്ചി, ക​രു​ത്ത​രാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ർ​സി​നെ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് ത​റ​പ​റ്റി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് 20 ഓ​വ​റി​ൽ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 165 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ കൊ​ച്ചി അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റി​ൽ ല​ക്ഷ്യം കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 45 റ​ൺ​സു​മാ​യി കൊ​ച്ചി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ജി​ഷ്ണു​വാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.

    ലീ​ഗി​ൽ ഇ​തി​നോ​ട​കം സെ​മി ഉ​റ​പ്പി​ച്ച കൊ​ച്ചി, കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​നൊ​പ്പം ഇ​ന്നി​ങ്സ് തു​റ​ന്ന അ​മീ​ർ​ഷാ ടീ​മി​ന് മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് രോ​ഹ​നും ത​ക​ർ​ത്ത​ടി​ച്ചു. നാ​ലാം ഓ​വ​റി​ൽ ത​ന്നെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ്കോ​ർ 50 പി​ന്നി​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ സ്കോ​ർ 64ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ണ​ത് കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. അ​മീ​ർ​ഷാ 28ഉം ​രോ​ഹ​ൻ 36ഉം ​റ​ൺ​സ് നേ​ടി മ​ട​ങ്ങി. തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തി​യ അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ ആ​ദ്യ പ​ന്തി​ൽ ത​ന്നെ പു​റ​ത്താ​യി. അ​ഞ്ചാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ അ​ജ്നാ​സും അ​ൻ​ഫ​ലും ചേ​ർ​ന്ന് നേ​ടി​യ 50 റ​ൺ​സാ​ണ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന് ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട സ്കോ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ജ്നാ​സ് 22ഉം ​അ​ൻ​ഫ​ൽ 38ഉം ​റ​ൺ​സ് നേ​ടി. സ​ച്ചി​ൻ സു​രേ​ഷ് 10 പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 18 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. കൊ​ല്ല​ത്തി​നെ​തി​രെ ഓ​രോ​വ​റി​ൽ അ​ഞ്ച് സി​ക്സ​ടി​ച്ച കൃ​ഷ്ണ​ദേ​വ​നെ എ​ട്ടാ​മ​ത് ഇ​റ​ക്കാ​നു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം പി​ഴ​ച്ചു. ആ​റ് ബാ​ളി​ൽ എ​ട്ട് റ​ൺ​സു​മാ​യി കൃ​ഷ്ണ​ദേ​വ​ൻ പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ സ്കോ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. കൊ​ച്ചി​ക്ക് വേ​ണ്ടി പി.​എ​സ്. ജെ​റി​നും പി.​കെ. മി​ഥു​നും ജോ​ബി​ൻ ജോ​ബി​യും ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​തം വീ​ഴ്ത്തി.

    സ​ഞ്ജു​വി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ര​നൊ​പ്പം കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ഇ​ന്നി​ങ്സ് തു​റ​ന്ന​ത് ജി​ഷ്ണു​വാ​ണ്. 14 പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ 30 റ​ൺ​സു​മാ​യി വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ മ​ട​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ജി​ഷ്ണു ബാ​റ്റി​ങ് തു​ട​ർ​ന്നു. മി​ക​ച്ച റ​ൺ​റേ​റ്റോ​ടെ മു​ന്നേ​റി​യ കൊ​ച്ചി അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ന്ന് തോ​ന്നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജി​ഷ്ണു​വി​ന്റേ​ത​ട​ക്കം വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. 18ാം ഓ​വ​റി​ൽ പി.​കെ. മി​ഥു​നെ​യും (12) ആ​ൽ​ഫി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ണി​നെ​യും (പൂ​ജ്യം) അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ആ​വേ​ശം അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റു​ക​ളി​ല​ക്ക് നീ​ണ്ടു. അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റി​ൽ 10 റ​ൺ​സ് വേ​ണ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ മൂ​ന്ന് പ​ന്തു​ക​ൾ ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ ജോ​ബി​ൻ ജോ​ബി കൊ​ച്ചി​യെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. സാ​ലി സാം​സ​ൺ 22 റ​ൺ​സും ജോ​ബി​ൻ ജോ​ബി 12 റ​ൺ​സും നേ​ടി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന് വേ​ണ്ടി അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ മൂ​ന്നും എ​സ്. മി​ഥു​ൻ ര​ണ്ടും വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി.

