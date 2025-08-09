Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightടെസ്റ്റ് പ​ര​മ്പ​ര...
    Cricket
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:27 PM IST

    ടെസ്റ്റ് പ​ര​മ്പ​ര തൂ​ത്തു​വാ​രി കി​വീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ടെസ്റ്റ് പ​ര​മ്പ​ര തൂ​ത്തു​വാ​രി കി​വീ​സ്
    cancel

    ബു​ലവാ​യോ: ര​ണ്ടാം ടെ​സ്റ്റ് മ​ത്സ​രം ഇ​ന്നി​ങ്സി​നും 359 റ​ൺ​സി​നും ജ​യി​ച്ച് സിം​ബാ​ബ്‌​വെ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​ര​മ്പ​ര ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് 2-0ത്തി​ന് തൂ​ത്തു​വാ​രി. മൂ​ന്നാം ദി​നം ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് വെ​റും 117 റ​ൺ​സി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. സ്കോ​ർ: സിം​ബാ​ബ്‌​വെ 125 & 117, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് 601/3 ഡി​ക്ല.

    അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യ പേ​സ​ർ സാ​ക​രി ഫോ​ക്സാ​ണ് ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ സിം​ബാ​ബ്‌​വെ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യു​ടെ ന​ടു​വൊ​ടി​ച്ച​ത്. അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​യ സാ​ക​രി ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റും നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. കി​വി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​പ​ൺ ഡെ​വ​ൺ കോ​ൺ​വെ (153), ഹെൻറി നി​ക്കോ​ൾ​സ് (150 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്), ര​ചി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര (165 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) എ​ന്നി​വ​ർ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​വെ​യാ​ണ് പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്. പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ 16 വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് പേ​സ​ർ മാ​റ്റ് ഹെൻറി പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​സീ​രീ​സു​മാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Cricket NewsKiwisTest criket
    News Summary - Kiwis sweep Test series
    Similar News
    Next Story
    X