Madhyamam
    Cricket
    date_range 19 Jan 2026 8:28 PM IST
    date_range 19 Jan 2026 8:28 PM IST

    ‘കിങ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്’; ഒരറ്റത്ത് വിക്കറ്റ് വീഴുമ്പോഴും കിവീസിന്‍റെ ചങ്കിടിപ്പേറ്റി വിരാട് കോഹ്‌ലി

    ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ സെഞ്ച്വറി നേടിയ വിരാട് കോഹ്ലി

    ന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിനിടെ വിരാട് കോഹ്‌ലിയുടെ ബാറ്റിങ് കരുത്തിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ന്യൂസിലൻഡ് ടീം മീഡിയ മാനേജർ നടത്തിയ പരാമർശം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. കോഹ്‌ലിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്നത് വരെ ന്യൂസിലൻഡ് ടീം അനുഭവിച്ച സമ്മർദ്ദത്തെയും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് മീഡിയ മാനേജരുടെ വാക്കുകൾ.

    ഇന്ദോറിൽ നടന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ 338 റൺസ് എന്ന വമ്പൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടിരുന്നു. 100 റൺസ് തികക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നാല് മുൻനിര വിക്കറ്റുകൾ വീണു. എന്നാൽ, ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വീഴുമ്പോഴും വിരാട് കോഹ്‌ലി ക്രീസിൽ ഉറച്ചുനിന്നത് ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാമ്പിനെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു. മത്സരത്തിനിടെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, കോഹ്‌ലി ക്രീസിലുള്ളപ്പോൾ ജയം ഉറപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് മീഡിയ മാനേജർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ‘കിങ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്’ (King's Out There) എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. കോഹ്‌ലി പുറത്താകുന്നതുവരെ തങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിന്റെ ഭയമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായത്.

    കിവീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലുടനീളം മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു വിരാട് കോഹ്‌ലി. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി അദ്ദേഹം 240 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. ഇതിൽ ഒരു സെഞ്ച്വറിയും ഒരു അർധ സെഞ്ച്വറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ദോറിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ 124 റൺസ് നേടി വീരോചിതമായ പോരാട്ടം നടത്തിയെങ്കിലും മറ്റു ബാറ്റർമാരിൽനിന്ന് മതിയായ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മത്സരം ജയിക്കാനായില്ല. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന സചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോഡും പരമ്പരയ്ക്കിടെ കോഹ്‌ലി മറികടന്നു.

    കോഹ്‌ലിയുടെ ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ, ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്‌സ്മാൻമാർക്ക് ‘എളുപ്പമുള്ള ഫോർമാറ്റ്’ ആണെന്ന് നേരത്തെ വിമർശിച്ച സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർക്കെതിരെ കോഹ്‌ലിയുടെ സഹോദരൻ വികാസ് കോഹ്‌ലിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ന്യൂസിലൻഡ് അധികൃതർ പോലും കോഹ്‌ലിയെ 'കിങ്' എന്ന് സംബോധന ചെയ്തത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായത്. ചുരുക്കത്തിൽ, പരമ്പര ഇന്ത്യ കൈവിട്ടെങ്കിലും വിരാട് കോഹ്‌ലി എന്ന ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസത്തിന്റെ ആധിപത്യം വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ട പരമ്പരയായിരുന്നു ഇത്.

    News Summary - "King's Out There": New Zealand Media Manager's Remark On Virat Kohli Goes Viral
