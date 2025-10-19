Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    19 Oct 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 11:02 PM IST

    വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20: ജ​യി​ച്ചി​ട്ടും കേ​ര​ളം പു​റ​ത്ത്

    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    മൊ​ഹാ​ലി: ദേ​ശീ​യ സീ​നി​യ​ർ വ​നി​ത ട്വ​ന്റി 20 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ മും​ബൈ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​വു​മാ​യി കേ​ര​ളം. അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​ർ വ​രെ നീ​ണ്ട ആ​വേ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ര​ളം കൂ​റ്റ​ൻ ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത മും​ബൈ 20 ഓ​വ​റി​ൽ ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 151 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ കേ​ര​ളം ഒ​രു പ​ന്ത് ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​മാ​യി മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് ന​യി​ച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ജ​ന സ​ജീ​വ​നാ​ണ് വി​ജ​യ​ശി​ൽ​പി. സ​ജ​ന 31 പ​ന്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴ് ഫോ​റും ഒ​രു സി​ക്സു​മ​ട​ക്കം 51 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റാ​നാ​യി​ല്ല. 24 പോ​യ​ന്റു​ള്ള വി​ദ​ർ​ഭ​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ 20 പോ​യ​ന്റ് വീ​തം നേ​ടി കേ​ര​ള​വും മും​ബൈ​യും ബ​റോ​ഡ​യും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, മി​ക​ച്ച റ​ൺ ശ​രാ​ശ​രി​യു​ള്ള മും​ബൈ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ടീ​മാ​യി അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ക​ട​ന്നു.

    സി.​കെ. നാ​യി​ഡു ട്രോ​ഫി: കേ​ര​ളം- ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ​മ​നി​ല

    സൂ​റ​ത്ത്: 23 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള സി.​കെ. നാ​യി​ഡു ട്രോ​ഫി​യി​ൽ കേ​ര​ള​വും ഗു​ജ​റാ​ത്തും ത​മ്മി​ലെ മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന ദി​നം അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 287 റ​ൺ​സി​ൽ കേ​ര​ളം ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നി​ങ്സ് ഡി​ക്ല​യ​ർ ചെ​യ്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 94 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള താ​രം എ.​കെ. ആ​ക​ർ​ഷി​ന്റെ (116 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) സെ​ഞ്ച്വ​റി​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത്തെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ കേ​ര​ളം 270ഉം ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് 286ഉം ​റ​ൺ​സാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്.

