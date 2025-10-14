Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Oct 2025 7:35 AM IST
    രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കണ്ണുനട്ട് കേരളം നാളെ ഇറങ്ങുന്നു

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​രാ​ളി മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര
    രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കണ്ണുനട്ട് കേരളം നാളെ ഇറങ്ങുന്നു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി​യു​ടെ പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ൽ വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കേ​ര​ളം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി. ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി ച​രി​ത്രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ മി​ക​വ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​റ​ച്ചാ​ണ് പു​തു​നാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ന് കീ​ഴി​ൽ കേ​ര​ള സം​ഘ​മി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​രം ജി​യോ ഹോ​ട്ട് സ്റ്റാ​റി​ല്‍ ത​ത്സ​മ​യം സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ഒ​രു തോ​ൽ​വി പോ​ലും അ​റി​യാ​തെ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​വ​സാ​ന അ​ങ്ക​ത്തി​ൽ വി​ദ​ർ​ഭ​യോ​ട് ഒ​ന്നാം ഇ​ന്നി​ങ്സി​ൽ ലീ​ഡ് വ​ഴ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും കേ​ര​ളം മ​ര​ണ ഗ്രൂ​പ്പി​ലാ​ണ്. എ​ലീ​റ്റ് ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യെ കൂ​ടാ​തെ പ​ഞ്ചാ​ബ്, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, സൗ​രാ​ഷ്ട്ര, ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ്, ഗോ​വ എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന​യു​ടെ വി​ട​വ് നി​ക​ത്താ​ൻ ബാ​ബ അ​പ​രാ​ജി​ത്തും അ​ങ്കി​ത് ശ​ർ​മ​യും ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ക്തി​യും ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​വും ന​ന്നാ​യി അ​റി​യു​ന്ന ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന​യെ​യും കൂ​ട്ടി​യാ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടെ വ​ര​വ്. അ​ങ്കി​ത് ബാ​വ്ന​യാ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ. ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലെ സ്ഥി​ര സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന പൃ​ഥ്വി ഷാ​യും ഋ​തു​രാ​ജ് ഗെ​യ്ക്വാ​ദു​മാ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യു​ടെ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ജ​നീ​ഷ് ഗു​ർ​ബാ​നി​യും വി​ക്കി ഓ​സ്വാ​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യും ക​രു​ത്തു​റ്റ​താ​ണ്. ആ​കെ​യു​ള്ള ഏ​ഴ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. പ​ഞ്ചാ​ബ്, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ഗോ​വ എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ എ​വേ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

