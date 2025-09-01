Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    1 Sept 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    1 Sept 2025 10:49 PM IST

    കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്: ആലപ്പി റിപ്പിൾസിനെ നാല് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്

    കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്: ആലപ്പി റിപ്പിൾസിനെ നാല് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​നെ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റി​ന് ത​ക​ർ​ത്ത് തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സ്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ആ​ല​പ്പി 20 ഓ​വ​റി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 128 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ തൃ​ശൂ​ർ അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റി​ൽ ല​ക്ഷ്യം കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​രി​ന് വേ​ണ്ടി നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി​യ സി​ബി​ൻ ഗി​രീ​ഷാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ​താ​രം. വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ പ​ത്ത് പോ​യി​ന്‍റു​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ സെ​മി പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി.​സ്കോ​ർ: ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സ്- 128/9 (20), തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സ്- 134/6(19.2)

    തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ്ഥാ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഷോ​ൺ റോ​ജ​ർ റി​പ്പി​ൾ​സി​നെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​റു​ത്താ​ൻ വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ ആ​ല​പ്പി​ക്ക് ആ​ദ്യ പ​ന്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ടൈ​റ്റ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ​്ഹറു​ദ്ദീ​നെ (പൂ​ജ്യം) കെ.​അ​ജി​നാ​സ് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഏ​റി​ൽ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ബാ​റ്റു ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ഭി​ഷേ​ക് നായരെ (22) ക​ളി​യു​ടെ വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഷാ​ഖി​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ആ ​ഓ​വ​റി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന പ​ന്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി തി​ള​ങ്ങി നി​ന്ന ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന​യെ​യും (ഒ​ന്ന്) പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ആ​ല​പ്പി ആ​ടി​യു​ല​ഞ്ഞു.

    അ​ഞ്ചാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​ത്തു ചേ​ർ​ന്ന ശ്രീ​രൂ​പി​ന്‍റെ​യും (24) അ​ക്ഷ​യ് ടി.​കെ​യു​ടെ​യും (49) പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ആ​ല​പ്പി​യെ മാ​ന്യ​മാ​യ സ്കോ​റി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. നാ​ല് ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ വെ​റും 16 റ​ൺ​സ് മാ​ത്രം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത് നാ​ലു​വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത സി​ബി​ൻ ഗി​രീ​ഷാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ മ​ധ്യ​നി​ര​യെ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ന് വേ​ണ്ടി മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ അ​ഹ്മ​ദ് ഇ​മ്രാ​നൊ​പ്പം ഇ​ന്നി​ങ്സ് തു​റ​ന്ന​ത് കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലെ 'ബേ​ബി'​പ​തി​നേ​ഴു​കാ​ര​നാ​യ കെ.​ആ​ർ. രോ​ഹി​ത്താ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ചാ​രി​ച്ച​പ്പോ​ലെ എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല തൃ​ശൂ​രി​നും. ആ​ല​പ്പി തോ​റ്റ​തോ​ടെ 12 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ സെ​മി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ ടീ​മാ​യി.

    തൃ​ശൂ​രി​ന്‍റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് സി​ജോ​മോ​ൻ

    പോ​യ​ന്‍റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​ൽ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി. സി​ജോ​മോ​ൻ ജോ​സ​ഫ് ടീ​മി​ന്‍റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സി​യു​ടെ ഭാ​രം മൂ​ലം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് താ​രം ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ആ​ല​പ്പി​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും സി​ജോ​മോ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ല്ല. ഷോ​ൺ റോ​ജ​റാ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി ടീ​മി​നെ ന​യി​ക്കു​ക.

    kerala cricket league Alleppey Ripples Thrissur Titans
    News Summary - Kerala Cricket League: Thrissur Titans beat Alleppey Repulse by four wickets
