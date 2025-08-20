Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Aug 2025 6:52 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 6:52 AM IST

    കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന് നാളെ കൊടിയേറ്റം

    കെ.സി.എൽ സഞ്ജുവിന് നിർണായകം
    കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന് നാളെ കൊടിയേറ്റം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ളം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. 21ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നി​ന് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യു​ടെ കൊ​ല്ലം സെ​യ്‌​ലേ​ഴ്സും റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പാ​യ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്‍റെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ർ​സും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ലീ​ഗി​ലെ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും ഫൈ​ന​ലി​ലും കൊ​ല്ല​ത്തോ​ട് തോ​റ്റ് മ​ട​ങ്ങി​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ത്തെ മ​ത്സ​രം അ​ഭി​മാ​ന പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്.

    രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന് പു​റ​മെ ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ വി​ക്ക​റ്റ് വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ൻ അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ, ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ, അ​ജി​നാ​സ്, അ​ൻ​ഫാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രി​ലാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ കൊ​ല്ലം, ജ​യി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങാ​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റ​ർ വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദി​നെ​യും ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ലി​നെ​യും ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യ​ത് കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. രാ​ത്രി 7.45ന് ‘​സാം​സ​ൺ ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്’ ന​യി​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സി​നെ നേ​രി​ടും. സ​ന്നാ​ഹ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ർ​ധ​സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന്‍റെ ഫോ​മി​ലാ​ണ് നീ​ല​ക്ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. സ​ഞ്ജു​വി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സാ​ലി സാം​സ​ൺ ന​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​ൽ കെ.​എം. അ​സി​ഫി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ വി​റ​പ്പി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ടീ​മി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ശു​ഭ്മാ​ൻ ഗി​ല്ലി​ന്‍റെ വ​ര​വോ​ടെ സ്ഥാ​നം തു​ലാ​സി​ലാ​യ സ​ഞ്ജു​വി​ന് അ​വ​സാ​ന പ​തി​നൊ​ന്നി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന്റെ​യും രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ​യും ഓ​പ​ണ​റാ​യ സ​ഞ്ജു, ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​നാ​യും ഓ​പ​ണ​റു​ടെ റോ​ളി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​മോ​യെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യേ​ണ്ട​ത്. ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​നാ​യി ഓ​പ​ൺ ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ര്യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സീ​നി​യ​ർ താ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ടീ​മി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ഞ്ജു പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​ല​വ​നു​മാ​യു​ള്ള സ​ന്നാ​ഹ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ല​വ​നെ ന​യി​ച്ച സ​ഞ്ജു നാ​ലാ​മ​നാ​യാ​ണ് ക്രീ​സി​ലെ​ത്തി​യ​തും അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ​തും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ലീ​ഗി​ൽ 33 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​റ് ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം മം​ഗ​ല​പു​രം, തു​മ്പ, ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

