Madhyamam
    7 Sept 2025 7:10 AM IST
    7 Sept 2025 7:10 AM IST

    കെ.സി.എൽ ഫൈനൽ ഇന്ന്​; കൊ​ച്ചി Vs കൊ​ല്ലം

    kcl final
    കൊല്ലം സെയിലേഴ്‌സ് ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ച ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ.​സി.​എ​ൽ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ടം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ച ന​ട​ക്കും. കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സും കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സു​മാ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക. കാ​ര്യ​വ​ട്ടം ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കി​ട്ട് 6.30നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ക​ളി​ച്ച പ​ത്ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ട്ടും ജ​യി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി​യ​ത്. സെ​മി​യി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ഴ്സി​നെ​തി​രെ 15 റ​ൺ​സി​ന്‍റെ വി​ജ​യം.

    ഒ​ടു​വി​ൽ കി​രീ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി. ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന സ​ഞ്ജു സാം​സ​​ണി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വം കൊ​ച്ചി​ക്ക്​ വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും സ​ഞ്ജു​വി​ല്ലാ​തെ നേ​ടി​യ സ​മീ​പ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ടീ​മി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്നു​മു​ണ്ട്. സെ​മി​യി​ലൊ​ഴി​കെ മ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ തു​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടീ​മി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. 11 ഇ​ന്നി​ങ്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 344 റ​ൺ​സു​മാ​യി ബാ​റ്റി​ങ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് വി​നൂ​പ് ഇ​പ്പോ​ൾ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നു​വും നി​ഖി​ൽ തോ​ട്ട​ത്തും സാ​ലി സാം​സ​നും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന മ​ധ്യ​നി​ര​യും ശ​ക്തം. മ​ധ്യ​നി​രം നി​റം മ​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ൽ​ഫി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​ണും ജോ​ബി​ൻ ജോ​ബി​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ഖും ജെ​റി​ൻ പി.​എ​സു​മ​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു ടീ​മി​നെ ക​ര​ക​യ​റ്റി​യ​ത്.

    ബൌ​ളി​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം ആ​സി​ഫാ​ണ്​ ടീ​മി​ന്‍റെ ക​രു​ത്ത്. ഏ​ഴ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 14 വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ബൌ​ള​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ആ​സി​ഫ്. ആ​സി​ഫി​ന്‍റെ വേ​ഗ​വും കൃ​ത്യ​ത​യും അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും ഫൈ​ന​ലി​ലും ടീ​മി​ന് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​വും. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ടീ​മി​നാ​യി​റ​ങ്ങി​യ പി.​കെ മി​ഥു​നും മി​ക​ച്ച ബൌ​ളി​ങ് കാ​ഴ്ച വ​യ്ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത് പ​ത്ത് മ​ത്സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം ജ​യി​ച്ച് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി​യ ടീ​മാ​ണ് കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ്. എ​ന്നാ​ൽ സെ​മി​യി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ തൃ​ശൂ​രി​നെ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​രാ​ക്കി, പ​ത്ത് വി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടേ​ത്.​

    മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലു​ള്ള ബൗ​ള​ർ​മാ​രും, അ​വ​രെ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​വു​ന്ന ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ടൂ​ർ​ണ്ണ​മെ​ൻ്റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത് കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​മ​ൽ എ.​ജി​യാ​ണ്.​ഇ​ത് വ​രെ 16 വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​ഴ്ത്തി​യ അ​മ​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു സെ​മി​യി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​നെ​തി​രെ പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​ര​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

