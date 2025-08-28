Begin typing your search above and press return to search.
    Cricket
    Cricket
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 4:49 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 4:52 PM IST

    വീണ്ടും സഞ്ജു ഷോ! 37 പന്തിൽ 62 റൺസ്; കൊച്ചിക്കെതിരെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് 192 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം

    സഞ്ജു സാംസൺ

    തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ (കെ.സി.എൽ) തകർപ്പൻ ഫോം തുടർന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ. ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് 20 ഓവറിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 191 റൺസെടുത്തു. സഞ്ജുവിന്‍റെ വെടിക്കെട്ട് അർധ സെഞ്ച്വറിയാണ് കൊച്ചിയെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.

    37 പന്തിൽ 62 റൺസെടുത്താണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്. അഞ്ചു സിക്സും നാലു ഫോറുമടങ്ങുന്നതാണ് താരത്തിന്‍റെ ഇന്നിങ്സ്. 30 പന്തിലാണ് താരം അർധ സെഞ്ച്വറി കുറിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കൊച്ചിക്കായി ഓപ്പണർമാരായ സഞ്ജുവും വി. മനോഹരനും മികച്ച തുടക്കം നൽകി. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ 7.3 ഓവറിൽ 68 റൺസാണ് ഇരുവരും അടിച്ചെടുത്തത്. 26 പന്തിൽ 42 റൺസെടുത്ത മനോഹരനെ അബ്ദുൽ ബാസിത് എൽ.ബി.ഡബ്ല്യുവിൽ കുരുക്കിയാണ് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്. നായകൻ സാലി സാംസൺ വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തി. ഏഴു പന്തിൽ ഒമ്പത് റൺസാണ് താരത്തിന്‍റെ സമ്പാദ്യം. ആൽഫി ഫ്രാൻസിസ് ജോൺ (പൂജ്യം), ജോബിൻ ജോയ് (10 പന്തിൽ 26) എന്നിവരാണ് പുറത്തായ മറ്റു താരങ്ങൾ. നിഖിൽ 35 പന്തിൽ 45 റൺസെടുത്തും മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് മൂന്നു പന്തിൽ ആറു റൺസെടുത്തും പുറത്താകാതെ നിന്നു.

    ട്രിവാൻഡ്രത്തിനായി അഭിജിത്ത് പ്രവീൺ മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. തുടർച്ചയായി രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ തോറ്റ കൊച്ചിക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരം നിർണായകമാണ്. കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസിനെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു കളിച്ചിരുന്നില്ല. തൃശ്ശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സിനെതിരെ അര്‍ധ സെഞ്ച്വറിയും കൊല്ലം സെയ്‌ലേഴ്‌സിനെതിരെ സെഞ്ച്വറിയും നേടിയിരുന്നു.

    TAGS:Sanju SamsonkclKochi Blue TigersKerala Cricket League T20
    News Summary - Kerala Cricket League: Kochi Blue Tigers vs Adani Trivandrum Royals
