Madhyamam
    19 Aug 2025 9:00 AM IST
    19 Aug 2025 9:00 AM IST

    കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ആദ്യ സീസൺ; ഇക്കൊല്ലവും പൊളി

    കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ആദ്യ സീസൺ; ഇക്കൊല്ലവും പൊളി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘‘എ​ട മോ​നെ, കൊ​ല്ലം പൊ​ളി​യ​ല്ലേ...’’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ് റൗ​ണ്ടി​ൽ ത​ന്നെ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ കൊ​ല്ല​ത്തും കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി 10 ക​ളി​ക​ളി​ൽ എ​ട്ടി​ലും ജ​യം. ഒ​ടു​വി​ൽ സെ​മി​യി​ലും ഫൈ​ന​ലി​ലും നാ​യ​ക​ൻ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി ബാ​റ്റു​കൊ​ണ്ട് കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ പ​ട​ക്ക​പ്പ​ൽ ന​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തി ക​പ്പു​മാ​യി പോ​യ സം​ഘ​മാ​ണ് ഈ ​ക​പ്പി​ത്താ​ന്മാ​രു​ടേ​ത്.

    ഇ​ക്കൊ​ല്ല​വും സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി ത​ന്നെ​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ നാ​യ​ക​ൻ. ര​ണ്ട് സെ​ഞ്ച്വ​റി​യും മൂ​ന്ന് അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യും അ​ട​ക്കം 528 റ​ൺ​സു​മാ​യി സ​ച്ചി​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ഴ്സി​നെ​തി​രെ ഫൈ​ന​ലി​ലെ സ​ച്ചി​ന്‍റെ വെ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ക​ട​നം (54 പ​ന്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​കാ​തെ 105) അ​ത്ര പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​ന്നും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളും ക്രി​ക്ക​റ്റ് ആ​രാ​ധ​ക​രും മ​റ​ക്കി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​ച്ചി​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ലെ 11 താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വ്. സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി, എ​ൻ.​എം. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ബി​ജു നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ലേ​ല​ത്തി​ന് മു​മ്പ് ടീ​മി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​പ്പം ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റ​ർ വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദി​നെ​യും ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ലി​നെ​യും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​റ​ക്കം​കെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ്വ​പ്ന​മാ​യി ഈ ‘​ഡെ​യ്ഞ്ച​ർ ടീം’ ​മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ ‘ആ​റ്റം​ബോം​ബു’​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദി​നെ 12.80 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യ​ത് കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ ക​രു​ത്ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ 11 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 458 റ​ൺ​സാ​ണ് വി​ഷ്ണു അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. സീ​സ​ണി​ലെ കൂ​ടു​ത​ൽ സി​ക്സു​ക​ളും വി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ ബാ​റ്റി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു-38 എ​ണ്ണം. ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​നെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ 45 പ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് 139 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ച്ച വി​ഷ്ണു​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​ണ് കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലെ അ​തി​വേ​ഗ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യും. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും അ​ർ​ധ​സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി (29 പ​ന്തി​ൽ 69) ഫോ​മി​ലാ​ണെ​ന്ന് വി​ഷ്ണു തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ഷ്ണു​വി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​രും വ​ത്സ​ൽ ഗോ​വി​ന്ദും കൂ​ടി ബാ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ പേ​ടി​ക്കാ​നൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ടീം.

    ​ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലും പ​ഴ​യ മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഏ​റെ​യും. 19 വി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നും 17 വി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ബി​ജു നാ​രാ​യ​ണ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു ടീ​മി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന വി​ക്ക​റ്റ് വേ​ട്ട​ക്കാ​ർ. ഇ​രു​വ​രും ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യെ ന​യി​ക്കു​ക. പ​വ​ൻ​രാ​ജ്, വി​ജ​യ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​രെ ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഏ​ദ​ൻ ആ​പ്പി​ൾ ടോം, ​ജോ​സ് പെ​ര​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ പു​തു​താ​യി ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​മാ​യി. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നും എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ലു​മാ​ണ് ടീ​മി​ന്‍റെ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട് ക​രു​ത്ത്. ബാ​റ്റു​കൊ​ണ്ടും പ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും പി​ച്ച് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി അ​ഖി​ലി​നെ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സ് 7.4 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്കാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    സീ​സ​ണി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ല​കൂ​ടി​യ താ​ര​വും അ​ഖി​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ല​ക്കൊ​ത്ത പ്ര​ക​ട​നം ടീ​മി​നാ​യി കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ റോ​യ​ൽ​സ് താ​ര​ത്തെ കൈ​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ പൊ​ന്നും​വി​ല​ക്കാ​ണ് (8.40 ല​ക്ഷം) കൊ​ല്ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​ക്കി​യ കോ​ച്ച് വി.​എ. ജ​ഗ​ദീ​ഷ് കെ.​സി.​എ സെ​ല​ക്ട​റാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മി​ല്ല. മോ​നി​ഷ് സ​തീ​ഷാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ശാ​ൻ. സം​വി​ധാ​യ​ക​നും നി​ർ​മാ​താ​വും ഏ​രീ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സോ​ഹ​ൻ റോ​യി​യാ​ണ് ടീം ​ഉ​ട​മ.

    കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് സ്ക്വാ​ഡ്

    സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), എ​ൻ.​എം. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദ്, വ​ത്സ​ൽ ഗോ​വി​ന്ദ്, അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​ർ, എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ൽ, ബി​ജു നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, വി​ജ​യ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, രാ​ഹു​ൽ ശ​ർ​മ, അ​തു​ൽ​ജി​ത് അ​നു, എ.​ജി. അ​മ​ൽ, ആ​ഷി​ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി.​എ​സ്. സ​ച്ചി​ൻ, എ​ൻ.​എ​സ്. അ​ജ​യ്ഘോ​ഷ്, പ​വ​ൻ രാ​ജ്, ജോ​സ് പെ​ര​യി​ൽ, ഏ​ദ​ൻ ആ​പ്പി​ൾ ടോം, ​ഭ​ര​ത് സൂ​ര്യ

    • ‘‘വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദി​ന്‍റെ​യും എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ലി​ന്‍റെ​യും വ​ര​വോ​ടു​കൂ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ളും ടീം ​സ്ട്രോ​ങ്ങാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ബൗ​ള​ർ​മാ​രും ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രു​മ​ട​ക്കം എ​ല്ലാ​വ​രും ഫോ​മി​ലാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഞ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ളി​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക, എ​ല്ലാ​വ​രും അ​വ​രു​ടെ മി​ക​ച്ച​ത് ടീ​മി​നാ​യി കൊ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​താ​ണ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി ടീ​മി​ന് കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ശം. ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രെ​പ്പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​കും ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കു​ക.’’ മോ​നി​ഷ് സ​തീ​ഷ് (മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ)
