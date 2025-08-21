Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    21 Aug 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 7:57 AM IST

    ഏത് മൂഡ് റൺ മൂഡ്; കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    ഏത് മൂഡ് റൺ മൂഡ്; കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ടീം ​ക്യാ​പ്​​റ്റ​ൻ​മാ​രാ​യ സാ​ലി സാം​സ​ൺ, കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്‌, സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി, രോ​ഹ​ൻ

    കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സി​ജോ മോ​ൻ ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ഫോ​ട്ടോ​ക്ക്​ പോ​സ്​ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ    

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ, 33 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ... കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ട​ങ്ക​മാ​യ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ലീ​ഗ്​ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ ആ​വേ​ശ​ത്തു​ട​ക്കം. ഗാ​ല​റി​യി​ലെ കാ​ത​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ശി​യേ​റി​യ കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്ക​ലു​ക​ളു​ടെ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​നാ​ണ്​ ​ഇ​നി​യു​ള്ള ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​വ​ട്ടം ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ്​ സ്​​റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​വു​ക. ഉ​ശി​ര​ൻ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പു​ത്ത​ൻ താ​രോ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ആ​രാ​ധ​ക‌‍ർ.

    ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സ്, ഏ​രീ​സ് കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ്, ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സ്, കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​​ഗേ​ഴ്സ്, തൃ​ശൂ‍ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ​ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ‍ർ​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ കൊ​ല്ല​വും കാ​ലി​ക്ക​റ്റു​മാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 2.30നു​ള്ള ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക. ക​ളി​ക്ക് ശേ​ഷം ഔ​ദ്യോ​​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. തു​ട‍ർ​ന്ന് 7.45ന് ​ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്ര​വും കൊ​ച്ചി​യും ത​മ്മി​ൽ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. റ​ണ്ണൊ​ഴു​കു​ന്ന പി​ച്ചി​ൽ കൂ​റ്റ​ൻ സ്കോ​റു​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ന മ​ത്സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

    ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ ദി​ന​മൊ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് 6.45നാ​ണ് ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം. ലീ​​ഗ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​രോ ടീ​മും പ​ര​സ്പ​രം ര​ണ്ട് ത​വ​ണ വീ​തം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്‍റു​ള്ള നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റും. സെ​പ്റ്റം​ബ‍ർ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഏ​ഴി​ന് ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ ക​രു​ത്ത​രെ നി​ല‍നി‍ർ​ത്തി​യും വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദി​നെ​യും എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ലി​നെ​യും പോ​ലു​ള്ള പു​തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ടൂ‍ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യും ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നും അ​ഭി​ഷേ​ക് ജെ. ​നാ​യ​രും വ​ത്സ​ൽ ​ഗോ​വി​ന്ദും ബി​ജു നാ​രാ​യ​ണ​നും തു​ട​ങ്ങി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര ത​ന്നെ കൊ​ല്ലം ടീ​മി​ലു​ണ്ട്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് കാ​ലി​ക്ക​റ്റും ക​രു​ത്ത​രാ​ണ്. രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ന​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ‍ർ, അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ, അ​ൻ​ഫ​ൽ പ​ള്ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്ര​വും കൊ​ച്ചി​യും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ളാ​ണ്. സാ​ലി വി​ശ്വ​നാ​ഥ് ന​യി​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​രു​ത്ത് സ​ഞ്ജു സാം​സ​​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ത​ന്നെ. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള പ്ര​ദ‍ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ താ​ൻ ഫോ​മി​ലാ​ണെ​ന്ന് സ​ഞ്ജു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്ന പു​തി​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ വ​ര​വ്. അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്, ​ഗോ​വി​ന്ദ് പൈ, ​എ​സ്. സു​ബി​ൻ, റി​യ ബ​ഷീ‍ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​രു​ത്തു​റ്റ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യാ​ണ് റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റേ​ത്. ബേ​സി​ൽ ത​മ്പി​യു​ടെ​യും വി. ​അ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ​യും വ​ര​വോ​ടെ ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യും ശ​ക്തം. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളോ​ടെ​യും പു​തു​മ​ക​ളോ​ടെ​യു​മാ​ണ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​മ്പ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം പു​ന​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ഡി.​ആ‍ർ.​എ​സ് സം​വി​ധാ​നം ഇ​ത്ത​വ​ണ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലു​ണ്ട്.

    ആവനാഴിയിലുണ്ട്​, ആവോളം ആത്മവിശ്വാസം....

    ക്യാപ്​റ്റൻമാർ പറയുന്നു...

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പി​ച്ചി​ൽ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മെ​ന്ന് ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​ർ. മ​ഴ മാ​റി​നി​ന്നാ​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ്രീ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ.​സി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ -2 ന്​ ​മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​യ​ക​ർ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളും തു​ല്യ​ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​വു​മെ​ന്നും ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്റ്റാ​ർ സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കെ.​സി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യം മു​ഴു​വ​ൻ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും കാ​പ്റ്റ​ൻ​മാ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ഴി​തു​റ​ക്കാ​ൻ കെ.​സി.​എ​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

    സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി (ഏ​രീ​സ് കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ്)

    ആ​ദ്യ​സീ​സ​ണി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കൊ​ല്ല​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ന്ന​ത് മി​ക​ച്ച സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ച്ചി​ൻ​ബേ​ബി. വ​ലി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വു​മു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​റ്റി​യ പി​ഴ​വു​ക​ളൊ​ക്കെ തി​രു​ത്തി​യാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ടീ​മും മി​ക​ച്ച ഹോം​വ​ർ​ക്കും ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്​. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ട്ടും ഈ​സി അ​ല്ല. അ​ല്പം ക​ഠി​ന​മാ​യി ത​ന്നെ ക​ളി​ക്ക​ണം. ടീ​മി​ലെ 12 പേ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ക​ളി​ച്ച​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ന​ല്ല ബോ​ണ്ടി​ങ്ങു​മു​ണ്ട്. ഓ​പ്പ​ണി​ങ്ങി​ലും മി​ഡി​ൽ ഓ​ർ​ഡ​റി​ലും ബാ​റ്റ​റു​ടെ അ​ഭാ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഷ്ണു​വി​നെ​യും അ​ഖി​ൽ എം.​എ​സി​നെ​യും കി​ട്ടി​യ​തോ​ടെ അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    സി​ജോ മോ​ൻ ജോ​സ​ഫ്​ (തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സ്)

    ക​ളി​യു​ടെ ഗ​തി​യെ തി​രി​ച്ചു വി​ടാ​ൻ പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ള ടീ​മാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സ്. മി​ക​ച്ച ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ ടീ​മി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്തു​പ​ക​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​യു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​രെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മാ​റ്റി​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി ടീം ​സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റും ക​വ​ർ ചെ​യ്താ​ണ്​ ടീം ​സെ​ല​ക്ഷ​ൻ. പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ബൗ​ള​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടി​യ ക​ളി​ക്കാ​രി​ൽ പൂ​ർ​ണ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്. മ​റ്റ്​ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഓ​ഫ്​ ദി ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ ക​ളി​യും ത​മാ​ശ​യു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റും.

    കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ് (ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സ്)

    എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലും ഒ​രു ബാ​ല​ൻ​സി​ങ് ടീ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച ബൗ​ളി​ങ്​ നി​ര​യും ടീ​മി​ന്റെ ശ​ക്തി​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ടീ​മി​ലു​ണ്ട്. സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ആ​കാം​ക്ഷ​യാ​ണ്​ മ​ന​സ്സി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ല്ലാ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ നി​ന്നും മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ്​ ടീ​മി​ൽ.

    രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ (കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ​ഗ്ലോ​ബ്സ്റ്റാ​ർ​സ്)

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ന​ഷ്ട​മാ​യ കി​രീ​ടം ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ടീ​മി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം എ​ങ്ങ​നെ ഹാ​ൻ​ഡി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് വി​ജ​യ​ത്തെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രും ന​ല്ല ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. ന​ല്ല വാ​ശി​യി​ലാ​ണ് എ​ല്ലാ ടീ​മും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ന​മ്മു​ടെ ശ​ക്തി​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യും. എ​ല്ലാ ടീ​മും ‘വെ​ൽ ബാ​ല​ൻ​സ്ഡ്’ ആ​ണ്.

    സാ​ലി സാം​സ​ൺ (കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ്)

    ​സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ​ ടീ​മി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും തു​ല്യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. ഒ​ന്നി​ച്ച് ക​ളി​ക്കാ​നാ​യി എ​ന്ന​ത്​ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു. സ​ഞ്​​ജു എ​ത്ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. ടീ​മി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു ടീ​മും മോ​ശ​മ​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഓ​രോ ടീ​മും എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ (ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സ്)

    ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട് പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച്ച വെ​യ്ക്കാ​ൻ ക​രു​ത്തു​ള്ള ടീ​മാ​ണ്​ ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ എ​ല്ലാം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ടീ​മി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ട്ടം ന​ന്നാ​യി സ്റ്റാ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്​​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ഘ​ട്ട​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത്ത​രം സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ന​ന്നാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​പാ​വു​ക. സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം പ്ര​ശ്​​ന​മാ​യ​താ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ടീ​മി​നെ ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള ടീ​മി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്. അ​താ​ണ്​ ടീ​മി​ന്‍റെ ക​രു​ത്തും.

