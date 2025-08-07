Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 10:46 AM IST

    കെ.സി.എൽ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതി; റണ്ണൊഴുക്കിന് അഞ്ച് പിച്ചുകൾ

    Kerala Cricket League
    ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​രൂ​രി​ലെ ഔ​ര്‍ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് മേ​ഴ്‌​സി സ്‌​കൂ​ളി​ല്‍ കെ.​സി.​എ​ല്‍ ട്രോ​ഫി ടൂ​ര്‍ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ലേ​ക്ക് (ഐ.​പി.​എ​ൽ) വാ​തി​ൽ​തു​റ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ന് (കെ.​സി.​എ​ൽ) ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ടോ​സ് വീ​ഴാ​ൻ ഇ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21ന് ​കാ​ര്യ​വ​ട്ടം ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ വ​ൻ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​കും ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ക. ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ അ​ട​ക്കം ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ക​ളി ക​ള​റാ​കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പാ​ണ് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ, 21ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നി​ന് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യു​ടെ കൊ​ല്ലം സെ​യ്‌​ലേ​ഴ്സും റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്‍റെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ്സ്റ്റാ​ർ​സും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലീ​ഗി​ന്‍റെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് 7.45ന് ​കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​ന്‍റെ ബാ​ന​റി​ലാ​ണ് സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണും സം​ഘ​വും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സാ​ണ് ക​ടു​വ​ക​ളു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നി​നും രാ​ത്രി ഏ​ഴി​നു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. തി​രു​വോ​ണ ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് സെ​മി​ഫൈ​ന​ലു​ക​ൾ. ഫൈ​ന​ൽ ആ​റി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​നും.

    ഇം​പാ​ക്ട് പ്ലെ​യ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഐ.​പി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് അ​മ്പ​യ​റു​ടെ തീ​രു​മാ​നം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന ഡി.​ആ​ർ.​എ​സ് സം​വി​ധാ​ന​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര മ​ത്സ​ര മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ഓ​രോ ഇ​ന്നി​ങ്സി​ലും ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും മൂ​ന്നു​വീ​തം ഡി.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​കും ല​ഭി​ക്കു​ക. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ അ​മ്പ​യ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന തേ​ഡ് അ​മ്പ​യ​ർ സം​വി​ധാ​നം മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​നാ​യു​ള്ള പി​ച്ചു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​ഞ്ച് പി​ച്ചു​ക​ളാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ മാ​റി​മാ​റി​യാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ക. കൂ​ടാ​തെ ഒ​മ്പ​തോ​ളം പ​രി​ശീ​ല​ന പി​ച്ചു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ റ​ണ്ണൊ​ഴു​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് കെ.​സി.​എ ക്യൂ​റേ​റ്റ​ർ എ.​എം ബി​ജു ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ട്വ​ന്‍റ്വി 20യി​ൽ റ​ണ്ണൊ​ഴു​കി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കാ​ണി​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തൂ​വെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ൽ പാ​ക​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ന്ന ക​ളി​മ​ൺ പി​ച്ചു​ക​ൾ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ണി​ശ​ത​യോ​ടെ പ​ന്തെ​റി​ഞ്ഞാ​ല്‍ പി​ച്ച് ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ​ക്കും വ​ഴ​ങ്ങി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി​ജു അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ലൂ​ടെ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വി​ഘ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​ർ ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സി​നാ​യി ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​സീ​സ​ണി​ലും പു​ത്ത​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​റ​വി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 30ലേ​റെ പു​തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് കെ.​സി.​എ​ൽ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ലീ​ഗ് വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ സെ​ല​ക്ട​ർ​മാ​രും ഐ.​പി.​എ​ൽ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ടാ​ല​റ്റ് സ്കൗ​ട്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മെ​ത്തും.

    ലീ​ഗി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ ഫ്ല​ഡ് ലൈ​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ആ​ക്കി. ഫ്ല​ഡ് ലൈ​റ്റ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​ത്രം എ​ട്ട് കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കെ.​സി.​എ ചെ​ല​വാ​ക്കി​യ​ത്. കെ.​സി.​എ​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ജ​നു​വ​രി 31ന് ​ഇ​ന്ത്യ- ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ട്വ​ന്‍റി-​ട്വ​ന്‍റി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​ക​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് വേ​ദി​യാ​കും.

    പരസ്യചിത്രം പ്രകാശനം ഇന്ന്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ര​സ്യ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ലീ​ഗി​ന്‍റെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സി​ഡ​റും ന​ട​നു​മാ​യ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് ഹോ​ട്ട​ല്‍ ഹ​യാ​ത്തി​ലാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ്.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഷാ​ജി കൈ​ലാ​സ്, നി​ർ​മാ​താ​വ് സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച പ​ര​സ്യ​ചി​ത്രം സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത​ത് ഗോ​പ്സ് ബെ​ഞ്ച്മാ​ർ​ക്കാ​ണ്. “ആ​വേ​ശ ക്രി​ക്ക​റ്റ്, അ​റ്റ് ഇ​റ്റ്സ് ബെ​സ്റ്റ് !!’’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ഗോ​പ്സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

