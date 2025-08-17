Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    17 Aug 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    17 Aug 2025 7:21 AM IST

    കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്: കിരീടം തൂക്കാൻ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ്

    കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്: കിരീടം തൂക്കാൻ ആലപ്പി റിപ്പിൾസ്
    ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സ് സ്ക്വാ​ഡ്

    സീ​സ​ണി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ കെ.​സി.​എ​ല്ലി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി. അ​തി​ന്‍റെ ഫ​ലം ലേ​ല​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടു. വി​ചാ​രി​ച്ച എ​ല്ലാ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി. ചെ​ന്നൈ​യി​ലും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. ഇ​നി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കാ​ണാം. -സോ​ണി ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ (മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ)

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ലെ വ​മ്പ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ളം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ ചു​ണ്ട​ൻ​മാ​ർ വ​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്ത് പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ റ​ൺ​മ​ഴ​യി​ൽ തു​ഴ​മ​റ​ന്ന് മു​ങ്ങി​പ്പോ​യ ടീം ​ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ടും ക​ൽ​പ്പി​ച്ചാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ന്‍റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ റി​പ്പി​ൾ​സ് 10 ക​ളി​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴും തോ​റ്റ് പോ​യ​ന്‍റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്നു.

    അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും നാ​യ​ക​ൻ. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ റ​ൺ വേ​ട്ട​ക്കാ​രി​ൽ നാ​ലാ​മ​നാ​യ അ​സ്ഹ​ർ 10 ക​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 410 റ​ൺ​സാ​ണ് അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. അ​സ്ഹ​റി​നു​ശേ​ഷം മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ർ​ക്കും സ്കോ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത ടീ​മി​നെ​യാ​ണ് ​ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​സ​റു​ദ്ദീ​ന് പു​റ​മെ ചൈ​ന​മാ​ൻ ബൗ​ള​റും ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ലെ മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സ് താ​ര​വു​മാ​യ വി​ഘ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​ർ, ആ​ൾ റൗ​ണ്ട​റും ഇ​ടം​കൈ​യ​ൻ സ്പി​ന്ന​റു​മാ​യ അ​ക്ഷ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ടീ​മി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ റ​ൺ​സ് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത അ​ക്ഷ​യ് ടി.​കെ എ​ന്നി​വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    12.40 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് ടീ​മി​ലെ​ത്തി​ച്ച ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന​യി​ൽ ടീം ​വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ജ​ല​ജി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ കെ.​സി.​എ​ൽ സീ​സ​ണാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ ട്രോ​ഫി​യി​ല​ട​ക്കം കൂ​റ്റ​ൻ ഷോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി തി​ള​ങ്ങി​യ താ​രം കെ.​എ. അ​രു​ൺ, വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ആ​കാ​ശ് പി​ള്ള, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ്, ആ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​രൂ​പ്, അ​ഭി​ഷേ​ക് നാ​യ​ർ, ബാ​ലു ബാ​ബു​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ല​പ്പു​ഴ ചു​ണ്ട​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന തു​ഴ​ക്കാ​ർ.

    ഫോ​മി​ലു​ള്ള എ​ൻ.​പി. ബേ​സി​ലാ​യി​രി​ക്കും ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യെ ന​യി​ക്കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ബേ​സി​ൽ ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി​യി​ല​ട​ക്കം തി​ള​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. രാ​ഹു​ൽ ച​ന്ദ്ര​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീ​ലും ആ​ദി​ത്യ ബൈ​ജു​വു​മാ​ണ് മ​റ്റ് പേ​സ​ർ​മാ​ർ. കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​നും ബേ​സി​ലും ദു​ലീ​പ് ട്രോ​ഫി സൗ​ത്ത് സോ​ണി​നു​വേ​ണ്ടി ക​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് ടീം ​നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി. ലീ​ഗി​ലെ ആ​ദ്യ എ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ച്ച് നോ​ക്കൗ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​വും ടീം ​ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. അ​സ്ഹ​റി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ അ​ക്ഷ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ടീ​മി​നെ ന​യി​ക്കും. മു​ൻ കേ​ര​ള ര​ഞ്ജി ക്യാ​പ്റ്റ​ർ സോ​ണി ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രാ​ണ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ ടീ​മി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ പ​രീ​ശീ​ല​ക​ൻ.

    ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സ് സ്ക്വാ​ഡ്: മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ക്ഷ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ (വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), വി​ഘ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​ർ, രാ​ഹു​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ഭി​ഷേ​ക് പി. ​നാ​യ​ർ. ആ​ദി​ത്യ ബി​ജു, ആ​കാ​ശ് സി. ​പി​ള്ള, അ​ക്ഷ​യ് ടി.​കെ, അ​നു​ജ് ജോ​ട്ടി​ൻ, അ​ർ​ജു​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, അ​രു​ൺ കെ.​എ, ബാ​ലു ബാ​ബു, ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന, എം.​പി. ശ്രീ​രൂ​പ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീ​ൽ, എ​ൻ.​പി ബേ​സി​ൽ, രാ​ഹു​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ശ്രീ​ഹ​രി എ​സ്. നാ​യ​ർ.

    News Summary - Kerala Cricket League: Alleppey Ripples to lift the Cup
