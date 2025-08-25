Begin typing your search above and press return to search.
    25 Aug 2025 8:33 AM IST
    25 Aug 2025 8:33 AM IST

    കെ.സി.എൽ; അഖിലം സ്റ്റാർസ്‍

    akhil skariya bating for calicut glob stars
    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ർ​സ് താ​രം അ​ഖി​ല്‍ സ്ക​റി​യ​യു​ടെ ബാ​റ്റി​ങ് 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ടി​ച്ച് പ​ഞ്ഞി​ക്കി​ടു​ക എ​ന്ന് കേ​ട്ടി​ട്ടേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ഒ​ടു​വി​ൽ ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സ് അ​ത് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഒ​രു​മ​യ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൊ​ല്ല​ത്തി​നോ​ടും തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​നോ​ടും തോ​റ്റ​തി​ന്‍റെ ക​ലി​പ്പ് അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ​യും സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​റും ചേ​ർ​ന്ന​ങ്ങ് തീ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ഴ്സി​ന് ആ​ദ്യ ജ​യം. റോ​യ​ൽ​സി​നെ ഏ​ഴു വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത റോ​യ​ൽ​സ് 20 ഓ​വ​റി​ൽ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 173 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് 19 ഓ​വ​റി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ന്നു. അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ (32 പ​ന്തി​ൽ 68*), സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​ർ (34 പ​ന്തി​ൽ 51*) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ളാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്‍റെ സു​ൽ​ത്താ​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​ജ​യ​വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ടോ​സ് നേ​ടി​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്ര​ത്തെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ബൗ​ള​ർ​മാ​രെ ക​രു​ത​ലോ​ടെ നേ​രി​ട്ട ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദും വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ സു​ബി​നും മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഞ്ചാം ഓ​വ​റി​ൽ രോ​ഹ​ൻ ത​ന്‍റെ ബ്ര​ഹ്മാ​സ്ത്ര​മാ​യ അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ​യെ പ​ന്തേ​ൽ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ഓ​പ​ണി​ങ് സം​ഖ്യം ത​ക​ർ​ന്നു. മൂ​ന്ന് സി​ക്സു​മാ​യി കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ പാ​ള​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ സു​ബി​നെ (23) കീ​പ്പ​ർ സ​ച്ചി​ൻ സു​രേ​ഷി​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച് അ​ഖി​ൽ ‘മ​ല​ബാ​റി ഗ്യാ​ങ്’​സി​ന് ആ​ദ്യ ബ്രേ​ക്ക് ത്രൂ ​ന​ൽ​കി.

    സ്കോ​ർ 66ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ റി​യ ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ (13) കു​റ്റി മ​നു കൃ​ഷ്ണ​ൻ പി​ഴു​തെ​ടു​ത്തു. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ് പൈ​യും (നാ​ല്) മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ പ​ട​ക്ക​പ്പ​ൽ ആ​ടി​യു​ല​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​റു​വ​ശ​ത്ത് കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ബൗ​ളേ​ഴ്സി​നെ ധീ​ര​ത​യോ​ടെ നേ​രി​ട്ട നാ​യ​ക​ൻ കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദി​ന്‍റെ (54 പ​ന്തി​ൽ 78) ഒ​റ്റ​യാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് പൊ​രു​താ​വു​ന്ന സ്കോ​റി​ലേ​ക്ക് റോ​യ​ൽ​സി​നെ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്ത് 24 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് പു​റ​ത്താ​യി. നാ​ല് ഓ​വ​റി​ൽ 32 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി അ​ഖി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു. മോ​നു കൃ​ഷ്ണ ര​ണ്ടും മ​നു കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റു​മെ​ടു​ത്തു.

    174 എ​ന്ന വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന് ആ​ദ്യ ഓ​വ​റി​ൽ ത​ന്നെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ രോ​ഹ​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​നെ (12) ന​ഷ്ട​മാ​യി. വി​നി​ലി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​ന്ത് വി​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴു​ന്ന​ത് നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കാ​നേ നാ​യ​ക​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. രോ​ഹ​ൻ മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യെ റോ​യ​ൽ​സ് വ​രി​ഞ്ഞ്മു​റു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ജി​നാ​സ് (അ​ഞ്ച്), സ​ച്ചി​ൻ സു​രേ​ഷ് (28) എ​ന്നി​വ​ർ മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ 10 ഓ​വ​റി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 68 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല്ലം.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ക്രീ​സി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ​യും സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​റും റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ ബൗ​ള​ർ​മാ​രെ അ​ടി​ച്ച് ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി. ടീം ​സ്കോ​ർ 70ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ ഒ​രു റ​ൺ​സു​മാ​യി നി​ന്ന സ​ൽ​മാ​നെ നി​ഖി​ലി​ന്‍റെ പ​ന്തി​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ സു​ബി​നും 112ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ ബേ​സി​ൽ ത​മ്പി​യു​ടെ പ​ന്തി​ൽ ബൗ​ണ്ട​റി​ക്ക​രി​കി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്തും വി​ട്ടു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. അ​വ​സാ​ന 54 പ​ന്തി​ൽ 106 റ​ൺ​സാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത്. ആ​റ് സി​ക്സു​ക​ളും മൂ​ന്ന് ബൗ​ണ്ട​റി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ഖി​ലി​ന്‍റെ ഇ​ന്നി​ങ്സ്. അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ​യാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.

