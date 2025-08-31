Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഏഴ് വിക്കറ്റിന്...
    Cricket
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:05 PM IST

    ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ്; സെമി കാണാതെ പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    kerala cricket league
    cancel
    camera_alt

    മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ചാ​യ കൊ​ല്ലം താ​രം വി​ജ​യ് വി​ശ്വ​നാ​ഥി​ന്റെ ബൗ​ളി​ങ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സി​നോ​ട് നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​റ്റ​തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക് കൊ​ല്ലം വീ​ട്ടി. ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ​സി​നെ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യും കൂ​ട്ട​രും കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ പേ​ര് വെ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ റോ​യ​ൽ​സ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ എ​ട്ട് ക​ളി​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴും തോ​റ്റ് സെ​മി കാ​ണാ​തെ പു​റ​ത്താ​യി.

    ടോ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത റോ​യ​ൽ​സ് 20 ഓ​വ​റി​ൽ ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 178 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ് മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 17.2 ഓ​വ​റി​ൽ അ​നാ​യ​സം ല​ക്ഷ്യം കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ല്ല​ത്തി​നാ​യി ഓ​പ​ണ​ർ അ​ഭി​ഷേ​ക് നാ​യ​ർ അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി (60*) നേ​ടി. സ്കോ​ർ: ട്രി​വാ​ൻ​ഡ്രം റോ​യ​ൽ​സ് -178/6 (20), കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ്- 181/3 (17.2)

    ലീ​ഗി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​രു​ന്ന റോ​യ​ൽ​സി​നാ​യി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദും (35) വി​ഷ്ണു​രാ​ജും (33) മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ്കോ​ർ 76ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ വി​ഷ്ണു​രാ​ജി​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച് വി​ജ​യ് വി​ശ്വ​നാ​ഥാ​ണ് റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ ശ​വ​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ ആ​ദ്യ ആ​ണി അ​ടി​ച്ച​ത്. 11ാം ഓ​വ​റി​ൽ സ്കോ​ർ 97ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ വി​ജ​യ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ് കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദി​നെ​യും മ​ട​ക്കി​യ​തോ​ടെ റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ നി​ല പ​രു​ങ്ങ​ലി​ലാ​യി. സ​ഞ്ജീ​വ് സ​തി​രേ​ശ​ൻ (34) എം.​നി​ഖി​ൽ(26), അ​ഭി​ജി​ത്ത് പ്ര​വീ​ൺ (20*) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ റ​ൺ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ റ​ണ്ണൊ​ഴു​കു​ന്ന പി​ച്ചി​ൽ 178 റ​ൺ​സി​ന് റോ​യ​ൽ​സ് ബാ​റ്റ് മ​ട​ക്കു​കാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ല്ല​ത്തി​നാ​യി വി​ജ​യ് വി​ശ്വ​നാ​ഥ് നാ​ലോ​വ​റി​ൽ 28 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു. ഏ​ദ​ൻ ആ​പ്പി​ൾ ടോം, ​അ​മ​ൽ, അ​ജ​യ്ഘോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ വി​ക്ക​റ്റ് വീ​തം വീ​ഴ്ത്തി.

    മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യ കൊ​ല്ല​ത്തി​ന് ഒ​രു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്താ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​ന്‍റെ ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​ക്ക് ആ​യി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഫോം ​ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ത​പ്പി​ത​ട​ഞ്ഞ അ​ഭി​ഷേ​ക് നാ​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ബാ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് കൊ​ല്ലം ക്യാ​മ്പി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. 47 പ​ന്തി​ൽ ര​ണ്ട് സി​ക്സി​ന്‍റെ​യും അ​ഞ്ച് ഫോ​റു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ഭി​ഷേ​കി​ന്‍റെ അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി. സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി (46), വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദ് (33), അ​ഷി​ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (23)എ​ന്നി​വ​രും കൊ​ല്ല​ത്തി​നാ​യി ബാ​റ്റു​കൊ​ണ്ട് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി. ആ​റ് പ​ന്തി​ൽ ര​ണ്ട് സി​ക്സു​മാ​യി എ​ൻ.​എം. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നും (15) ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ സെ​മി കാ​ണാ​തെ പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ ടീ​മാ​യി റോ​യ​ൽ​സ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala cricket leagueCricket NewskclKollam SailorsTrivandrum Royals
    News Summary - KCL: Trivandrum Royals lost in four wickets; Kollam Sailors move to second
    Similar News
    Next Story
    X