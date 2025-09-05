Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.സി.എൽ: ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് കൊ​ല്ലം സെ​മി​യി​ൽ

    സെ​മി പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്
    Kollam Sailors Logo
    കൊല്ലം സെയിലേർസ് ലോഗോ 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ലെ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് കൊ​ല്ലം സെ​യി​ലേ​ഴ്സ് ഒ​ടു​വി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​നെ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റി​ന് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ അ​വ​സാ​ന സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ആ​ല​പ്പി 20 ഓ​വ​റി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 137 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ കൊ​ല്ലം ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഓ​വ​ർ ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ ല​ക്ഷ്യം മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ർ​സും തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. വൈ​കീ​ട്ട് 6.45ന് ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സാ​ണ് കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്‍റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ. സെ​മി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​രു​ടീ​മി​നും വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കെ, ടോ​സ് ല​ഭി​ച്ച കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി ആ​ല​പ്പി​യെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചാം ഓ​വ​റി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ജ​ല​ജ് സ​ക്സേ​ന​യെ (എ​ട്ട്) മ​ട​ക്കി എ.​ജി. അ​മ​ലാ​ണ് റി​പ്പി​ൾ​സി​നെ ആ​ദ്യം ഞെ​ട്ടി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ എ.​കെ. ആ​ക​ർ​ഷ് (46), ആ​കാ​ശ് പി​ള്ള (33), അ​നൂ​ജ് ജോ​ട്ടി​ൻ (33) എ​ന്നി​വ​ർ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 13 ഓ​വ​റി​ൽ ര​ണ്ടി​ന് 108 റ​ൺ​സെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ല​പ്പി. 14ാം ഓ​വ​റി​ൽ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ആ​കാ​ശ് പി​ള്ള​യെ അ​മ​ലി​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ വെ​ടി തീ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 29 റ​ൺ​സെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​വ​സാ​ന ഏ​ഴു​വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും നി​ലം​പൊ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ ആ​ല​പ്പി​യു​ടെ ഫി​നി​ഷി​ങ് 137ൽ ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ആ​ല​പ്പി നി​ര​യി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട​ക്കം കാ​ണാ​നാ​യി​ല്ല.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി (നാ​ല്), ഭ​ര​ത് സൂ​ര്യ (10), വ​ത്സ​ൽ ഗോ​വി​ന്ദ് (13) എ​ന്നി​വ​ർ നി​രാ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദ് (39), രാ​ഹു​ൽ ശ​ർ​മ (26), അ​ഭി​ഷേ​ക് നാ​യ​ർ (25) എ​ന്നി​വ​ർ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​രു​തി​യ​തോ​ടെ ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലം വി​ജ​യം എ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 13 റ​ൺ​സു​മാ​യി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​നും നാ​ലു റ​ൺ​സു​മാ​യി എം.​എ​സ്. അ​ഖി​ലും പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. ആ​ല​പ്പി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ആ​ദി അ​ഭി​ലാ​ഷ് നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി. കൊ​ല്ല​ത്തി​നാ​യി മൂ​ന്നോ​വ​റി​ൽ 22 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യ എ.​ജി. അ​മ​ലാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.

