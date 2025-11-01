Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Nov 2025 7:00 AM IST
    date_range 1 Nov 2025 7:01 AM IST

    സി​ര​ക​ളെ ത്ര​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ ​ഇ​ന്നി​ങ്സ്; ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സി​ന്റെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ൽ പി​റ​ന്ന ച​രി​ത്ര​ജ​യം!

    ജെമീമ ഓസീസിനെതിരെ ബാറ്റിങ്ങിൽ

    അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ​ത് കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി​യ​തി​ന്റെ അ​മ്പ​ര​പ്പ് ഇ​പ്പോ​ഴും ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സി​നെ വി​ട്ടു​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല. ന​വി മും​ബൈ​യി​ലെ ഡി​വൈ പാ​ട്ടീ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വ​നി​താ ഏ​ക​ദി​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന റ​ൺ​വേ​ട്ട​യി​ൽ വി​ജ​യ​തി​ല​കം ചൂ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​​ന് കാ​രി​രു​മ്പി​​ന്റെ ക​രു​ത്ത് പ​ക​ർ​ന്നാ​ണ് ജെ​മീ​മ തേ​രോ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ 339 റ​ൺ​സി​​​ന്റെ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം പി​ന്തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​തി​രൂ​പ​മാ​യി ജെ​മീ​മ മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മ്പ​ത് പ​ന്ത് ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വി​ജ​യ​ത്തി​ന് തി​ള​ക്ക​മേ​റെ​യാ​ണ്.

    ഗം​ഭീ​ര തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വു​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ഥ​ക​ൾ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ന് പ​റ​യാ​നു​ണ്ട്. നി​ശ​ബ്ദ​ത ശ​ബ്ദ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ. അ​തി​നാ​യാ​ണ് കാ​യി​ക ആ​രാ​ധ​ക​ർ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കോ​ർ 82ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ ജെ​മീ​മ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ടി​ച്ച പ​ന്ത് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ലാ​ന കി​ങ്ങും അ​ലി​സ്സ ഹീ​ലി​യും ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 35,000ഓ​ളം വ​രു​ന്ന കാ​ണി​ക​ൾ ഒ​രു​നി​മി​ഷം നി​ശ​ബ്ദ​രാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വി​ടെ തീ​രാ​നു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല ജെ​മീ​മ​യു​ടെ കു​തി​പ്പ്.

    അ​തു​വ​രെ ഒ​രു സ്വ​പ്നം പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ജെ​മീ​മ​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം. സി​ര​ക​ളെ ത്ര​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​ഇ​ന്നി​ങ്സ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് 102 പ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് 131 റ​ൺ​സ് വേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ജെ​മീ​മ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് ​ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​​ന്റെ ശാ​ന്ത​ത ക​ളി​യാ​ടി. ഗ്യാ​പ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യും വി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ചു​റു​ചു​റു​ക്കോ​ടെ ഓ​ടി​യും അ​വ​ർ ആ​വേ​ശം ക​ത്തി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി. ഓ​രോ റ​ണ്ണി​നും ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ക​ര​ഘോ​ഷ​മു​യ​ർ​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തെ നി​ശ​ബ്ദ​മാ​ക്കി​യ നി​മി​ഷ​മെ​ത്തി​യ​ത്. പോ​രാ​ട്ടം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ലെ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കെ പോ​രാ​ളി വീ​ഴു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് പു​തു​മ​യ​ല്ല. ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ലീ​ഗ് ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം പി​ന്തു​ട​ര​വെ സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന വീ​ണ​ത് അ​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​യി​ലെ​ത്തി. പൊ​ടു​ന്ന​നെ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ആ​ര​വ​മു​യ​ർ​ന്നു. ജെ​മീ​മ​യെ ഹീ​ലി വി​ട്ടു​ക​ള​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യം പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ഴും ജെ​മീ​മ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് ശാ​ന്ത​ത​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ണ്ടും ആ ​നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത. അ​ലാ​ന കി​ങ്ങി​​ന്റെ പ​ന്തി​ൽ ജെ​മീ​മ കു​ടു​ങ്ങി​യോ​യെ​ന്ന് സം​ശ​യം. ഔ​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ റി​വ്യൂ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി. സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ണ്ണു​ക​ൾ ബി​ഗ് സ്ക്രീ​നി​​ലേ​ക്ക്. ര​ണ്ട് ചു​വ​പ്പും ഒ​രു പ​ച്ച​യും. പ​ന്ത് സ്റ്റ​മ്പി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പോ​യ​ത് വ്യ​ക്തം. ആ​ര​വം വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ആ ​നി​മി​ഷം മു​ത​ൽ ജെ​മീ​മ ഒ​ന്നു​റ​പ്പി​ച്ചു; കി​ട്ടി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി മു​ത​ലെ​ടു​ക്കു​ക. ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​നെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചും അ​വ​ർ പോ​രാ​ടി.

    കേ​വ​ലം ഒ​രു രാ​ത്രി​യി​ലെ വി​സ്മ​യ​മ​ല്ല ഇ​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും നീ​ണ്ട പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണ് അ​വി​ടെ പൂ​ചൂ​ടി​യ​ത്. 2022 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഫോ​മി​ല്ലാ​യ്മ കാ​ര​ണം ടീ​മി​ലി​ടം കി​ട്ടാ​തെ പോ​യി​ട​ത്താ​ണ് കു​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം. 2025 ആ​യ​​പ്പോ​ൾ ടീ​മി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സീ​നി​യ​ർ ബാ​റ്റ​റാ​യി അ​വ​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലും ആ​ദ്യം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര ശു​ഭ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ട് ഡ​ക്കും ര​ണ്ട് ഹ്ര​സ്വ സ്കോ​റു​ക​ളും. ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രാ​യ സ്ക്വാ​ഡി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​ത് അ​ടു​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഇ​ത് പ്ര​യാ​സ​മേ​റി​യ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​മോ​ൽ മു​ജും​ദാ​ർ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​റെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ടീ​മി​ലെ മീ​ക​ച്ച ഫീ​ൽ​ഡ​റെ​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്.

    ഫീ​ൽ​ഡി​ന് പു​റ​ത്ത്, ജെ​മീ​മ പി​രി​മു​റു​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി. നി​രാ​ശ അ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി. മു​മ്പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​​പ്പോ​ഴും ഇ​പ്പോ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും തെ​ളി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ല്ല ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച​ത്, ടീ​മി​​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കൊ​തി​ച്ച​തെ​ന്ന് ജെ​മീ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യും പി​ന്നീ​ട് സെ​ഞ്ച്വ​റി​യം പി​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചി​ല്ല. കാ​ര​ണം, ആ ​നി​മി​ഷം ഞാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി. നാ​ളെ രാ​വി​ലെ ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ന്നെ സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ഞാ​ൻ മ​ന​സ്സി​ൽ ചോ​ദി​ച്ചു’ -ജെ​മീ​മ പ​റ​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി.

    2018ലാ​ണ് ജെ​മീ​മ ടൊ​ന്റി20​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. പി​ന്നാ​ലെ ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ചു. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ട ക​രി​യ​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ൽ സ്ഥി​ര​സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ന​വി മും​ബൈ​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​തി​ന് വി​രാ​മ​മാ​യി. ബാ​ന്ദ്ര​യി​ലെ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ച ഈ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പേ​ര് ഇ​നി അ​ത്ര​വേ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​നും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും മ​റ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​യെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ന്തി​മ​പോ​രി​ന് ഇ​ന്ത്യ ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ജെ​മീ​മ കൊ​ളു​ത്തി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​ അ​ല​യൊ​ലി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പ്.

    TAGS:Indian Cricket TeamICC Women's World CupJemimah Rodrigues
