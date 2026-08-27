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    Cricket
    Posted On
    date_range 27 Aug 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2026 10:44 AM IST

    22 റിവ്യൂകൾ, വിജയം പൂജ്യം; ജഡേജയെ വിടാതെ ഡി.ആർ.എസ് നിർഭാഗ്യം

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    22 റിവ്യൂകൾ, വിജയം പൂജ്യം; ജഡേജയെ വിടാതെ ഡി.ആർ.എസ് നിർഭാഗ്യം
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    ന്യൂ ഡൽഹി: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ വിക്കറ്റ് വേട്ടയിലും ഓൾറൗണ്ട് മികവിലും റെക്കോർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടുമ്പോഴും ഡിസിഷൻ റിവ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ (ഡി.ആർ.എസ്) തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ രവീന്ദ്ര ജഡേജ. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെയെടുത്ത ഡി.ആർ.എസും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ, അപ്പീലുകളിൽ താരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ 22-ാം റിവ്യൂവാണ് പാഴാകുന്നത്.

    ശ്രീലങ്കൻ ഇന്നിങ്സിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ കെഷാര നുവാന്തക്കെതിരെ എൽ.ബി.ഡബ്ല്യു അപ്പീൽ ചെയ്ത ജഡേജ, നായകനെ നിർബന്ധിച്ച് റിവ്യൂ എടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പന്ത് ബാറ്റിൽ തട്ടിയിരുന്നതായി റീപ്ലേകളിൽ വ്യക്തമായതോടെ ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകമായ ഒരു റിവ്യൂ കൂടി നഷ്ടമായി.

    2023 ജൂലൈയിൽ ഡൊമിനിക്കയിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലാണ് ബൗളറെന്ന നിലയിൽ ജഡേജ അവസാനമായി ഒരു റിവ്യൂവിലൂടെ വിക്കറ്റ് നേടിയത്. വിൻഡീസ് താരം കെമർ റോച്ചിനെതിരെ അന്ന് അമ്പയർ നോട്ട് ഔട്ട് വിധിച്ചെങ്കിലും ജഡേജയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം എടുത്ത റിവ്യൂ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമാവുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നടത്തിയ 22 റിവ്യൂകളിൽ 18 എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് അപ്പീൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, നാലെണ്ണം 'അമ്പയേഴ്സ് കോൾ' ആയി അവസാനിച്ചു.

    ഡി.ആർ.എസിൽ നിർഭാഗ്യം തുടരുമ്പോഴും, കരിയറിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ് ജഡേജ. ലങ്കക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ താരം ചരിത്രനേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ടെസ്റ്റിൽ 350 വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഇടംകൈയ്യൻ ബൗളർ എന്ന നേട്ടം ജഡേജ തന്റെ പേരിലാക്കി. അനിൽ കുംബ്ലെ (619), ആർ. അശ്വിൻ (537), കപിൽ ദേവ് (434), ഹർഭജൻ സിങ് (417) എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടത്തിലെത്തുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. കൂടാതെ 4000 റൺസും 350 വിക്കറ്റും തികയ്ക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ മാത്രം താരമെന്ന അപൂർവ നേട്ടവും ഈ 37-കാരൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കപിൽ ദേവ്, ഇയാൻ ബോതം, ഡാനിയൽ വെട്ടോറി എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഈ ഇരട്ടനേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

    അതേസമയം, രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറായ 503-നെതിരെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശ്രീലങ്ക ഫോളോ ഓൺ നേരിടുകയാണ്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 290 റൺസിന് പുറത്തായ ലങ്കൻ പട, മൂന്നാം ദിനം അവസാന സെഷനിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. 91 റൺസോടെ പസിന്ദു സൂര്യബന്ദാരയും സോനൽ ദിനുഷയുമാണ് ക്രീസിൽ.

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    TAGS:Ravindra Jadejateam indiaTest CricketDRS
    News Summary - Jadeja's DRS Misfortune Continues as 22nd Straight Review Fails
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