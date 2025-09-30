Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Sept 2025 11:38 PM IST
    date_range 30 Sept 2025 11:38 PM IST

    ഇ​നി ടെ​സ്റ്റ് വി​ൻ​ഡോ; ഇ​ന്ത്യ-​വി​ൻ​ഡീ​സ് ഒ​ന്നാം ടെ​സ്റ്റ് നാ​ളെ മു​ത​ൽ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ

    ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ

    അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ന് ശേ​ഷ​വും തു​ട​ര​വെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​പു​തി​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സി​നെ​തി​രാ​യ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ആ​ദ്യ ടെ​സ്റ്റ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​ക്ക് ശേ​ഷം നാ​യ​ക​നാ​യെ​ത്തി​യ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് പ​ര്യ​ട​നം മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്ക് കൈ​മു​ത​ലാ​യു​ണ്ട്. പ്ര​താ​പ​കാ​ല​ത്തെ ക​രീ​ബി​യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ടീം ​എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പേ​സ​ർ ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, സ്പി​ന്ന​ർ കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഗി​ല്ലും പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഗൗ​തം ഗം​ഭീ​റും ടീ​മി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. ട്വ​ന്റി20 ടീ​മി​ലി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന പേ​സ​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ, വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ ധ്രു​വ് ജു​റ​ൽ, ഓ​പ​ണ​ർ കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ, മ​ധ്യ​നി​ര ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ മ​ല‍യാ​ളി താ​രം ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ൽ, സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ, ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ ​ടീ​മി​നാ​യി ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ എ ​സം​ഘ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​രി​ശീ​ല​ന മ​ത്സ​രം ക​ളി​ച്ച് ത​യാ​റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യി രാ​ഹു​ലും യ​ശ​സ്വി ജ​യ്സ്വാ​ളും തു​ട​രും. പി​ന്നെ ഗി​ല്ലും സാ​യി സു​ദ​ർ​ശ​നും വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജു​റ​ലും ബാ​റ്റി​ങ് നി​ര​യി​ൽ ഇ​ട​മു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ധി​ക ബാ​റ്റ​റാ​യി ദേ​വ്ദ​ത്തി​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മോ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ നി​തീ​ഷി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​മോ​യെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​കാം​ക്ഷ ബാ​ക്കി. സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​റാ​യി പു​തി​യ ഉ​പ​നാ​യ​ക​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ​യു​ണ്ട്. പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ ബും​റ​ക്കൊ​പ്പം സി​റാ​ജി​ന് ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. കു​ൽ​ദീ​പും പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ലു​ണ്ടാ​വാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ടെ​സ്റ്റാ​യ​തി​നാ​ൽ സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​രു​പ​ടി​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​ണ് വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​റി​ന്റെ സ്ഥാ​നം.

    ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ റോ​സ്റ്റ​ൻ ചേ​സ് ന​യി​ക്കു​ന്ന വി​ൻ​ഡീ​സ് ടീ​മി​ലെ മി​ക്ക താ​ര​ങ്ങ​ളും ക​രീ​ബി​യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്റെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്ന​ത്. ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ജോ​ൺ കാം​ബെ​ൽ, ബ്രാ​ൻ​ഡ​ൻ കി​ങ്, വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ഷാ​യ് ഹോ​പ്, ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ പേ​സ​ർ ജെ​യ്ഡ​ൻ, സ്പി​ന്ന​ർ ജോ​മ​ൽ വ​രി​ക്ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ണ്ട്.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ൽ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), യ​ശ​സ്വി ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ, കെ.​എ​ൽ. രാ​ഹു​ൽ, സാ​യ് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ, ദേ​വ്ദ​ത്ത് പ​ടി​ക്ക​ൽ, ധ്രു​വ് ജു​റ​ൽ, ര​വീ​ന്ദ്ര ജ​ദേ​ജ, വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ സു​ന്ദ​ർ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റാ​ജ്, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, നി​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ റെ​ഡ്ഡി, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, എ​ൻ. ജ​ഗ​ദീ​ശ​ൻ, പ്ര​സി​ദ്ധ് കൃ​ഷ്ണ.

    വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സ്: റോ​സ്റ്റ​ൺ ചേ​സ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), കെ​വ്‌​ലോ​ൺ ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ൺ, ടാ​ഗ​ന​റൈ​ൻ ച​ന്ദ​ർ​പോ​ൾ, അ​ലി​ക്ക് അ​ത്ത​നാ​സെ, ജോ​ൺ കാം​ബെ​ൽ, ബ്രാ​ൻ​ഡ​ൻ കി​ങ്, ജ​സ്റ്റി​ൻ ഗ്രീ​വ്സ്, ഷാ​യ് ഹോ​പ്, ടെ​വി​ൻ ഇം​ലാ​ച്ച്, ജോ​മ​ൽ വ​രി​ക്ക​ൻ, ആ​ൻ​ഡേ​ഴ്സ​ൺ ഫി​ലി​പ് ഖാ​രി പി​യ​റി, ജെ​യ്ഡ​ൻ സീ​ൽ​സ്, ജൊ​ഹാ​ൻ ലെ​യ്ൻ, ജെ​ഡി​യ ബ്ലേ​ഡ്സ്.

