'ക്യാപ്റ്റനാകാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ അത് ബഹുമതിയാകും'; തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ പേസ് ബൗളർ

By വെബ് ഡെസ്ക് കോഹ്ലി ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതോടെ പിൻഗാമി ആരാകുമെന്ന ചൂടേറിയ ചർച്ചയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത്. രോഹിത് ശർമ മുതൽ റിഷഭ് പന്ത് വരെയുള്ള പേരുകൾ ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പട്ടികയിലുള്ള ഒരാളാണ് ജസ്പ്രീത് ബുംറ. ഏറെക്കാലമായി ബാറ്റ്സ്മാൻമാരാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. ബുംറ വന്നാൽ അതൊരു പുതിയ ചുവടുവെപ്പാകും. മാത്രമല്ല, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ബുംറയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. കെ.എൽ. രാഹുലാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.

ക്യാപ്റ്റനാകാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ അത് ബഹുമതിയാകുമെന്ന് ബുംറ പി.ടി.ഐയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. 'ആര് നയിച്ചാലും എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും സഹതാരങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതും തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായി വരുന്നതാണ്' -ബുംറ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.

'ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തെ അതേ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും കളിക്കാരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും എന്റെ സമീപനമാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല' -ബുംറ പറഞ്ഞു.

'ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. എനിക്ക് എങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യാം എന്നതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേഷം മാറുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ ജോലി ചെയ്യണം. കഴിയുന്നത്ര സംഭാവന നൽകാൻ ശ്രമിക്കും. ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിന് സഹായമായി ഉണ്ടാകും. ഏതുതരം ഫീൽഡുകൾ സജ്ജീകരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബൗളറുടെ മാനസികാവസ്ഥ പങ്കിടുകയും ചെയ്യും' -ബുംറ പറഞ്ഞു.

'ഞാൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും പുതിയ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് സജ്ജീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടത്താറുണ്ട്. അതേ റോൾ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. നിർദിഷ്‌ടമായ റോളോ അധിക സമ്മർദ്ദമോ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സാധ്യമായ വിധത്തിൽ രാഹുലിനെ സഹായിക്കുകയും ശാന്തത പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും' -28കാരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി 27 ടെസ്റ്റുകളും 67 ഏകദിനങ്ങളും 55 ട്വന്റി20കളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുംറ. മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലായി 287 വിക്കറ്റുകളും താരം നേടി.

