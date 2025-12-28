Begin typing your search above and press return to search.
    Cricket
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 11:03 PM IST

    ഐ.എസ്.എൽ: രണ്ടോ മൂന്നോ വേദികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തും, ഹോം-എവേ മത്സരങ്ങളുണ്ടാവില്ല

    ഐ.എസ്.എൽ: രണ്ടോ മൂന്നോ വേദികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തും, ഹോം-എവേ മത്സരങ്ങളുണ്ടാവില്ല
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ 2025-26 സീ​സ​ണി​ൽ ഹോം-​എ​വേ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ വേ​ദി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും ക്ല​ബു​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ റ​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും തീ​യ​തി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല.

    സാ​ധാ​ര​ണ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സീ​സ​ൺ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നീ​ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് (എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി.​എ​ൽ) മാ​സ്റ്റ​ർ റൈ​റ്റ്സ് ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കി​യ​തു​മി​ല്ല.

    വാ​ണി​ജ്യ പ​ങ്കാ​ളി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യം ക​ണ്ടി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ​ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ട് രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ന്റെ ചെ​ല​വ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, ഏ​ഷ്യ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ല​ബു​ക​ൾ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

