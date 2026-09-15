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    'ചേട്ടൻ തിരുമ്പി വന്തിട്ടേ'; വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് സഞ്ജു; അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് വിജയം

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    ചേട്ടൻ തിരുമ്പി വന്തിട്ടേ; വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ച് സഞ്ജു; അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് വിജയം
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    ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്താൻ ഉയർത്തിയ വിജയലക്ഷ്യം അനായാസം മറികടന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ വിജയം. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാൻ ഉയർത്തിയ 160 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 14.5 ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ മറികടന്നു. 31 പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ആധികാരിക ജയം. വെടിക്കെട്ട് അർധസെഞ്ച്വറി നേടിയ സഞ്ജു സാംസണിന്റെയും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തകർത്തടിച്ച ഇഷാൻ കിഷന്റെയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

    മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കമാണ് ഓപ്പണർമാരായ സഞ്ജു സാംസണും അഭിഷേക് ശർമയും നൽകിയത്. പവർപ്ലേയിൽ അഫ്ഗാൻ ബൗളർമാരെ നിർദാക്ഷിണ്യം പ്രഹരിച്ച ഇരുവരും ചേർന്ന് വെറും ആറ് ഓവറിൽ 82 റൺസാണ് ബോർഡിൽ ചേർത്തത്. അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയെയും മുഹമ്മദ് നബിയെയും അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പറത്തി സഞ്ജു സാംസൺ പവർപ്ലേ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ചു. 39 റൺസെടുത്ത അഭിഷേക് ശർമയും സഞ്ജുവിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.

    ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ അപകടകാരികളായി മുന്നേറവെ, ലെഗ് സ്പിന്നർ റാഷിദ് ഖാനിലൂടെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്താൻ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത്. ഏഴാം ഓവറിൽ അഭിഷേക് ശർമയെയും തകർപ്പൻ ഫോമിലായിരുന്ന സഞ്ജു സാംസണെയും പുറത്താക്കി റാഷിദ് ഇരട്ട പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരെക്കൂടി (12) മടക്കി അയച്ച റാഷിദ് ഖാൻ ഇന്ത്യയെ ഒരുഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് 123 റൺസ് എന്ന നിലയിലാക്കി.

    എന്നാൽ നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച ഇഷാൻ കിഷനും തിലക് വർമയും ചേർന്ന് കൂടുതൽ അപായങ്ങളില്ലാതെ ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു. മുജീബുർ റഹ്മാൻ എറിഞ്ഞ 14-ാം ഓവറിൽ ഫോറും സിക്സറും അടക്കം 17 റൺസ് അടിച്ചെടുത്ത് ഇഷാൻ കിഷൻ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ 15-ാം ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്തിൽ റാഷിദ് ഖാനെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പായിച്ച് ഇഷാൻ കിഷൻ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു.

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    News Summary - Ishan Kishan, Sanju Samson Power India to Dominant 7-Wicket Win Against Afghanistan
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