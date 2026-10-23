രണ്ടാം ട്വന്റി20; ഇഷാൻ കിഷൻ പരിക്കേറ്റ് പുറത്ത്, പകരക്കാരനായി സൂര്യവംശിക്ക് സാധ്യത

രണ്ടാം ട്വന്റി20; ഇഷാൻ കിഷൻ പരിക്കേറ്റ് പുറത്ത്, പകരക്കാരനായി സൂര്യവംശിക്ക് സാധ്യതtext_fields
ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ച്: ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷൻ പുറത്ത്. വലതു തുടയിലെ പേശിക്കേറ്റ നേരിയ പരിക്കാണ് താരത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. ശനിയാഴ്ച ക്രൈസ്റ്റ്ചർച്ചിലെ ഹാഗ്ലി ഓവലിലാണ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം. ഇഷാന്റെ പരിക്കിൽ പുരോഗതി നിരീക്ഷിച്ചുവരുകയാണെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ അറിയിച്ചു. പകരം 15കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് കോച്ച് സിതാൻഷു കൊട്ടക്കും വ്യക്തമാക്കി.
പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഇഷാന് പരിക്കേറ്റത്. “വലതു തുടയിലെ പേശിക്കേറ്റ നേരിയ പരിക്കിനെത്തുടർന്നാണ് ഇഷാൻ കിഷനെ രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ബി.സി.സി.ഐയുടെ മെഡിക്കൽ സംഘം താരത്തിന്റെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിച്ചുവരുകയാണ്” - ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പരിക്കാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇഷാൻ പതിവ് മൂന്നാം നമ്പറിന് പകരം അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങാൻ കാരണമെന്നും കൊട്ടക് പറഞ്ഞു. “ഇഷാന് തുടയിലെ പേശിക്ക് പരിക്കേറ്റതിനാലാണ് ബാറ്റിങ് ക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. നാളത്തെ മത്സരത്തിലും താരം കളിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്” - അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഇഷാൻ പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കും. മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ നിർദേശത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും കൊട്ടക് വ്യക്തമാക്കി. ഇഷാന് പകരക്കാരനാകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങളിലൊരാളാണ് വൈഭവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ 226 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ നാലു വിക്കറ്റിനാണ് ജയിച്ചത്. രണ്ടു പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെയായിരുന്നു വിജയം. എന്നാൽ ഇഷാനെ മറികടന്ന് തിലക് വർമ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 11 പന്തിൽ ആറു റൺസെടുത്ത തിലകിനെ മൈക്കൽ ബ്രേസ്വെൽ പുറത്താക്കി. മൂന്നു പന്തിൽ ഒരു റൺസെടുത്ത ഇഷാനെ മിച്ചൽ സാന്റ്നറും മടക്കി.
വൈഭവിന് അവസരം ലഭിക്കുമോ?
15കാരനായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി അവസാനമായി ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ സെമിഫൈനലിലും പാകിസ്താനെതിരായ ഫൈനലിലും താരം കളിച്ചു. എന്നാൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ അഞ്ചു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ല.
ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യരും വൈഭവിന് അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അഭിഷേക് ശർമയും സഞ്ജു സാംസണും ഓപ്പണർമാരായി മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്നതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“അവൻ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഇനിയും വർഷങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ടീമിൽ ഇടം നൽകണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ഓപ്പണർമാർ സ്ഥിരതയോടെ റൺസ് നേടുന്നവരാണ്. ലോകകപ്പും അവർ നേടിയിട്ടുണ്ട്” - ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.
വിദേശ പിച്ചുകളിൽ കളിക്കുന്നത് വൈഭവിന് അനുഭവസമ്പത്ത് നേടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നന്നായി കളിക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഐ.പി.എല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി 776 റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള വൈഭവ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യക്കായി എട്ടു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 186.36 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 246 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. രണ്ടു അർധ സെഞ്ചറികളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷാൻ കിഷന്റെ പരിക്ക് യുവതാരത്തിന് ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ അവസരം തുറക്കുമോയെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്.