ട്രോളുകളിൽ പതറാതെ ഇർഫാൻ പഠാൻ; ഉദയ്പുർ കൊലപാതകത്തിൽ വീണ്ടും ട്വീറ്റ്

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ത​ന്റെ നിലപാടുകൾ തുറന്നുപറയുന്നയാളാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ. പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ട്രോളന്മാരും സംഘപരിവാർ അനുയായികളും വേട്ടയാടാറും ഉണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ നിലപാട് തുറന്നുപറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുള്ളത്.



കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇത്തരമൊരു സംഭവം സൈബർ ലോകത്തുണ്ടായി. ഉദയ്പുർ കൊലപാതകത്തിലായിരുന്നു ഇർഫാൻ പഠാന്റെ ആദ്യ ട്വീറ്റ്. 'നിങ്ങൾ ഏത് വിശ്വാസമാണ് പിന്തുടരുന്നത്, ഒരു നിരപരാധിയുടെ ജീവനെടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുടേയും ജീവനെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ട്വീറ്റ്.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മറ്റ് പല സെലിബ്രിറ്റികളും ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇർഫാനെ മാത്രമായി തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ഒരുസംഘം ആളുകൾ ട്രോളുകയും വിമർശിക്ക​ുകയുമായിരുന്നു. ഉദയ്പുർ കൊലപാതകത്തിലെ കുറ്റവാളികളുടെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് താരം വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹിന്ദുത്വ വാദികൾ അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിയത്.

There should be no place for violence in our country!